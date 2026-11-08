65세 최화정, 40년 사우나 습관이 피부 비결? 아무나 따라 해도 될까

사우나는 몸을 따뜻하게 하고 근육의 긴장을 풀어 피로를 덜어주는 휴식 방법으로 꼽힌다. 방송인 최화정(65)은 최근 자신의 유튜브 채널에서 40년째 매일 사우나에 다닌다고 밝히며 자신만의 루틴을 공개했다.

최화정은 “나는 매일 두 번씩 땀 뺀다”며 “보통 사우나에서 10분 땀 빼고 냉탕 한다. 이런 거 서너 번씩 한다”고 말했다. 그는 사우나와 냉탕을 오간 뒤에는 야외에서 바람을 쐬며 몸을 식히는 외기욕도 즐겼다.

최화정이 40년간 이어온 사우나 루틴을 공개했다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

최화정의 사우나 습관은 건강과 피부에 어떤 영향을 줄까. 매일 뜨거운 사우나와 냉탕을 오가는 루틴을 누구나 따라 해도 괜찮을까.

◆ 사우나 자주 한 사람, 심혈관질환 사망률 낮아

사우나와 같은 따뜻한 공간에서 몸을 쉬게 하면 근육의 긴장이 풀리고 편안해진다. 이러한 휴식 효과 외에도 심혈관질환 위험을 낮출 수 있다는 일부 연구 결과도 있다.

2015년 국제학술지 ‘JAMA Internal Medicine’에 발표된 연구에 따르면 사우나를 자주 이용한 중년 남성은 심혈관질환 사망 위험이 낮았다. 동핀란드대 연구진은 핀란드 남성 2315명(42~60세)을 평균 20.7년 추적했다. 주 1회 사우나를 이용한 사람보다 주 4~7회 사우나를 이용한 사람의 심장 돌연사 위험은 63%, 치명적 관상동맥질환 위험은 48%, 심혈관질환 사망 위험은 50% 낮게 나타났다.

사우나를 자주 이용한 사람은 심혈관질환과 뇌졸중 위험이 낮게 나타났다는 연구 결과가 있다. 클립아트코리아

호흡기질환과 뇌졸중을 다룬 연구에서도 사우나 이용 빈도가 높을수록 질환 위험이 낮은 연관성이 관찰됐다. 브리스톨대·동핀란드대 공동 연구진이 2017년 국제학술지 ‘European Journal of Epidemiology’에 발표한 연구에 따르면, 사우나를 주 2~3회 이용한 핀란드 남성은 주 1회 이하 이용자보다 호흡기질환 위험이 27% 낮았다. 연구진은 핀란드 남성 1935명(42~61세)을 평균 25.6년 추적했다.

2018년 국제학술지 ‘Neurology’에 발표된 연구에 따르면 주 4~7회 사우나를 이용한 핀란드 성인 남녀의 뇌졸중 위험이 주 1회 이용자보다 61% 낮았다. 연구 대상은 핀란드에 거주하는 53~74세 남녀 1628명이었다.

◆ 뜨거운 사우나 뒤 냉탕, 심장에 부담 줄 수 있어

고온 사우나와 냉탕을 오갈 때는 혈압과 심박수의 급격한 변화에 주의해야 한다.

미국 하버드 의대 건강정보 매체 ‘하버드 헬스’에 따르면 사우나에서는 맥박이 평소보다 30% 이상 빨라질 수 있다. 사우나 안에서 운동하거나 오래 머물면 땀을 많이 흘려 탈수 위험이 커질 수 있다. 사우나 전후에는 물을 충분히 마셔 땀으로 빠져나간 수분을 보충한다. 뜨거운 곳에서 일어설 때 어지럽거나 몸에 이상을 느끼면 바로 나와 쉬어야 한다.

최화정이 사우나 뒤 냉탕에 들어가 몸을 식히고 있다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

뜨거운 사우나에서 나온 직후 냉탕에 들어가면 혈관이 수축하고 혈압과 심박수가 급격히 달라질 수 있다. 특히 부정맥이나 심장질환이 있거나 혈압이 잘 조절되지 않는 사람은 사우나와 냉탕을 이용하기 전 의료진과 상의하는 것이 안전하다.

저혈압이 있거나 혈압약·이뇨제를 복용하는 사람은 사우나 중 혈압 변화와 수분 손실에 주의해야 한다. 당뇨병성 신경병증이 있으면 손발 감각이 둔해져 사우나의 열기를 늦게 알아차릴 수 있고 화상 위험도 커진다.

술을 마신 뒤 사우나에 들어가면 탈수·저혈압·실신 위험이 커질 수 있어 이용하지 않는 것이 좋다. 체중 감량을 목적으로 사우나에서 땀을 빼는 것도 효과적인 방법은 아니다. 땀으로 줄어든 체중은 대부분 수분 손실에 따른 일시적인 변화다.

◆ 사우나 열기와 땀, 피부질환 증상 악화할 수도

2008년 국제학술지 ‘Dermatology’에 발표된 연구에 따르면 정기적으로 사우나를 이용한 집단은 그렇지 않은 집단보다 각질층 수분 보유량이 많고 피부 장벽 기능이 더 안정적인 양상을 보였다.

사우나 뒤 피부가 당기면 보습제를 발라 수분을 지킨다. 클립아트코리아

프리드리히 실러대 연구진은 건강한 성인 41명(20~49세)을 정기적으로 사우나를 이용하는 집단과 그렇지 않은 집단으로 나눠 각질층 수분 보유량, 피부 붉어짐, 경피 수분 손실, 피부 표면 산성도(pH)를 측정했다. 두 집단이 80도 사우나를 15분씩 두 차례 이용한 뒤 비교한 결과 사우나 정기 이용 집단은 경피 수분 손실과 피부 표면 pH가 더 빨리 회복됐다.

피부질환이 있으면 사우나 열기와 땀이 증상을 악화시킬 수 있다. 아토피 피부염 환자는 가려움이 심해질 수 있고, 콜린성 두드러기가 있는 사람은 체온이 오르고 땀이 날 때 가려운 팽진이 생길 수 있다. 이런 반응이 나타나면 사우나에서 나와 몸을 식혀야 한다.

뜨거운 물로 오래 씻으면 피부를 보호하는 유분이 줄어 건조해질 수 있다. 사우나 뒤 피부가 당긴다면 미지근한 물로 짧게 씻고 피부에 물기가 조금 남아 있을 때 보습제를 바르는 것이 좋다.

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