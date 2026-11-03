전주 에코시티 일대 수돗물서 흙냄새·필터 변색 신고 잇따라

전북 전주 북부권 에코시티 일대 아파트 밀집 지역에서 수돗물 흙냄새와 샤워기 필터 변색 신고가 잇따르자, 전주시가 원인 조사에 나섰다. 한국수자원공사는 최근 가뭄으로 취수구 위치가 바뀌면서 망간 성분이 유입됐을 가능성을 제기했지만, 정확한 원인은 아직 확인되지 않았다.

3일 전주시에 따르면 이달 들어 에코시티와 송천동 일대 가정에서 수돗물 냄새가 평소와 다르고 필터가 짧은 시간에 누렇게 변했다는 신고가 접수됐다.

또한 서부권 혁신도시와 도심권 서신동 일부 지역에서도 비슷한 사례가 확인됐으며, 인근 완주군에서도 수돗물 냄새와 필터 변색 현상이 나타났다. 전주와 완주, 군산, 익산은 동일한 상수원에서 취수해 수돗물을 공급하고 있다.

전주시는 전북대 물환경연구소에 수질검사를 의뢰하고, 수질관리과와 급수과를 투입해 배수지와 급수관 말단의 물을 채취하고 있다. 급수관 말단에서는 관로 세척 작업을 진행해 작업 전후 수질을 비교하고, 갈색 침전물 발생 여부를 확인하고 있다.

수자원공사는 최근 가뭄으로 저수량이 줄면서 취수구 위치가 변경돼 망간이 상대적으로 많이 포함될 수 있는 하층부 원수가 유입됐을 가능성을 제시했다. 이 과정에서 망간 성분이 정수처리와 여과 과정에 영향을 미쳐 침전물과 필터 변색을 일으켰을 수 있다는 설명이다.

정수장의 망간 농도는 0.01ppm으로 법정 기준인 0.05ppm 이하를 유지하고 있다고 시는 밝혔다. 다만, 기존에는 검출되지 않던 수준이어서 수자원공사는 원수와 정수처리 공정을 3시간마다 점검하고 활성탄 투입량도 조정해 대응하고 있다.

전주시는 수자원공사와 수질 정보를 공유하며 공동 대응을 이어가는 한편, 배수지와 급수관 말단에서 채취한 시료의 검사 결과를 종합해 원인을 규명할 계획이다.

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