원룸에 숨어... ‘070→010’ 번호 바꾼 보이스피싱 일당 29명 검거

해외에서 걸려 온 ‘070’ 전화번호를 국내 ‘010’ 번호로 바꾸는 보이스피싱 불법 중계기를 관리하고 운영한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

경북경찰청 광역범죄수사대는 전기통신사업법 위반 혐의로 불법 중계기 관리·운영책 20대 A씨 등 29명을 검거하고 이 중 21명을 구속했다고 3일 밝혔다.

번호 변작 중계기로 활용한 아이폰 단말기. 경북경찰청 제공

경찰에 따르면 이들은 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직의 지시를 받아 지난해 11월 중순부터 올해 8월말까지 서울·부산·대구·제주 등 전국 원룸 등에서 발신번호를 변작하는 중계기를 설치·운영하면서 보이스피싱·노쇼사기 범행에 가담한 혐의다.

일당은 범행 과정에서 경찰의 추적을 피하고자 특정 앱으로만 연락을 주고받았다. 범행에 사용한 장비·도구들을 수령하는 방법도 자주 변경하거나 장소를 이동하며 범행을 이어온 것으로 확인됐다.

경찰은 불법 중계기가 설치된 전국 27개 장소를 단속해 중계기 638대와 라우터 30대, 유심 2058개 등 통신장비 2721점을 압수했다. 일당을 공소청에 송치하는 한편 추가적으로 유심 및 범행 이용 계좌명의자 125명은 전기통신사업법위반과 전자금융거래법위반 혐의로 검거해 수사한다.

경찰 관계자는 “일반 010 전화번호도 안심할 수 없으니 수사기관 등을 사칭하며 금전을 요구할 경우 즉시 전화를 끊거나 신고를 해야 한다”며 “특히 휴대전화 유심을 개통해 주거나 계좌 명의를 양도할 경우 양도자도 처벌받을 수 있으니 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

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