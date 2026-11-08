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두꺼운 옷 속 ‘등드름’·‘가드름’…겨울철 피부 트러블 줄이는 습관

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김지연 기자 delays@segye.com

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땀 밴 옷은 빨리 갈아입고 샤워…헤어 제품 헹군 뒤 몸 씻어야

겨울에는 등과 가슴이 옷에 가려져 여드름을 뒤늦게 발견하는 경우가 많다. 두꺼운 옷을 여러 겹 입거나 몸에 꽉 끼는 옷을 오래 입으면 피부에 열이 오르고 땀이 차 트러블이 심해질 수 있다.

땀을 흘린 뒤 젖은 옷을 오래 입으면 등과 가슴에 트러블이 생기거나 심해질 수 있다. 클립아트코리아
땀을 흘린 뒤 젖은 옷을 오래 입으면 등과 가슴에 트러블이 생기거나 심해질 수 있다. 클립아트코리아

 

여드름은 피지와 각질이 모공을 막아 생긴다. 등과 가슴에 난 뾰루지가 여드름이 아니라 모낭염일 수도 있어, 갑자기 여러 개가 생기거나 가려움이 심해지면 피부과에서 진료를 받아 원인을 확인하는 것이 좋다.

 

◆ 운동 뒤 땀에 젖은 옷 바로 갈아입기

겨울에도 운동하거나 두꺼운 옷을 입으면 땀이 날 수 있다. 미국피부과학회(AAD)는 운동 등으로 땀을 많이 흘린 뒤 가능한 한 빨리 샤워하고 옷을 갈아입도록 안내한다. 바로 씻기 어렵다면 먼저 젖은 옷을 벗고 땀을 닦아낸다. 운동복은 입을 때마다 세탁한다.

운동 뒤에는 젖은 옷을 갈아입고 샤워해 땀과 피지를 씻어낸다. 클립아트코리아
운동 뒤에는 젖은 옷을 갈아입고 샤워해 땀과 피지를 씻어낸다. 클립아트코리아

 

몸에 꽉 끼는 옷이나 배낭끈은 등과 가슴 피부를 자극해 여드름을 악화시킬 수 있다. 운동할 때는 헐렁하고 땀을 잘 흡수하는 소재의 옷을 입는다.

 

◆ 머리 감은 뒤 몸 씻고, 피부는 세게 밀지 않기

샴푸·린스나 헤어 오일에 든 일부 성분은 피부에 남아 모공을 막고 뾰루지를 유발할 수 있다. 머리를 먼저 감고 충분히 헹군 뒤 몸을 씻으면 등과 가슴에 헤어 제품이 남는 것을 줄일 수 있다. 헤어 오일이나 왁스를 쓴 날에는 제품이 피부에 묻지 않도록 하고, 샤워할 때 등과 가슴까지 잘 헹군다.

 

때수건이나 거친 샤워볼, 등 브러시 등으로 피부를 세게 밀면 상처가 나거나 여드름이 심해질 수 있다. 세정제는 피부에 남지 않도록 충분히 헹구고, 여드름이 난 부위는 세게 문지르지 않는다. 샤워 뒤 몸에 남은 물기를 닦을 때도 수건으로 문지르지 말고 눌러 닦는다. 여드름을 손으로 짜거나 긁으면 염증이 심해지고 자국이 남을 수 있으므로 손대지 않는다.

때수건이나 거친 샤워볼로 여드름 부위를 세게 밀면 피부에 자극을 줄 수 있다. 클립아트코리아
때수건이나 거친 샤워볼로 여드름 부위를 세게 밀면 피부에 자극을 줄 수 있다. 클립아트코리아

 

등에 난 가벼운 여드름에는 벤조일퍼옥사이드 성분 세정제가 도움이 될 수 있다. 다만 이 성분은 수건·옷·침구를 탈색시킬 수 있으므로 사용 뒤 피부를 충분히 헹구고, 물기를 닦을 때는 흰 수건을 쓰는 것이 좋다.

 

◆ 보습제·잠옷·침구도 점검하기

겨울철에는 피부가 건조해 보습제를 찾게 된다. 새 제품을 쓴 뒤 등에 뾰루지가 늘었다면 사용을 멈추고 피부 상태를 지켜본다. 제품을 고를 때 ‘오일 프리’나 ‘모공을 막지 않는 제품(논코메도제닉)’ 등의 표시를 참고할 수 있다. 

잠옷과 침구는 피부에 닿는 시간이 긴 만큼 자주 세탁한다. 클립아트코리아
잠옷과 침구는 피부에 닿는 시간이 긴 만큼 자주 세탁한다. 클립아트코리아

 

속옷과 잠옷은 자주 갈아입고 베개와 침구도 깨끗하게 관리한다. 목도리처럼 피부에 닿는 물건도 주기적으로 세탁한다. 몸 여드름이 신경 쓰여도 때를 밀거나 각질을 세게 벗겨내면 피부에 자극을 줄 수 있어 삼가는 것이 좋다.

 

단 음료·흰빵·과자처럼 혈당을 빠르게 높이는 음식은 줄이고, 채소·통곡물·콩류를 골고루 먹는 식단이 여드름 관리에 도움이 될 수 있다. 지난해 ‘Health Science Reports’에 발표된 연구에 따르면 고혈당 식단은 성인 여성 여드름과 관련이 있는 것으로 나타났다.

 

성인 여성 여드름 관련 논문 20편을 분석한 핀란드 오울루대학 연구진은 고혈당 식단이 인슐린과 인슐린유사성장인자(IGF-1) 분비를 늘려 피지샘 성장과 피지 분비를 촉진할 수 있다고 밝혔다.

채소·통곡물·과일을 골고루 먹는 식단은 여드름 관리에 도움이 될 수 있다. 클립아트코리아
채소·통곡물·과일을 골고루 먹는 식단은 여드름 관리에 도움이 될 수 있다. 클립아트코리아

 

2020년 중국에서 여드름 환자 508명을 대상으로 한 설문에서는 증상이 악화한 응답자들이 기름진 음식·매운 음식·단 음식·유제품을 더 자주 먹었다고 답했다. 여드름이 신경 쓰인다면 평소 이런 음식을 얼마나 자주 먹는지 돌아보고 식단을 조절해 볼 수 있다.


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