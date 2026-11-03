김민석 "당내투쟁 수단" 정청래 "가당치않다"…'합당론' 충돌

더불어민주당 김민석 대표와 정청래 전 대표가 조국혁신당과의 합당 문제를 놓고 공개적으로 충돌했다.



김 대표가 정 전 대표의 내년 1월 합당 시한 제시에 대해 "당내 투쟁 수단"이라고 비판하자 정 전 대표도 즉각 이를 반박, 범여권 통합 문제를 둘러싼 당내 계파 갈등이 심화하는 모습이다.

김 대표는 민주당 유튜브 '민티 07'에서 "내년 1월까지는 혁신당과 합당해야 한다"는 정 전 대표의 최근 발언에 대해 "선의의 통합, 진지한 논의 과정과 노력이라기보다는 일종의 당내 투쟁의 수단처럼 제기됐다"면서 "갑자기 시한을 박아서 얘기하는 방식이 실제로 도움을 주지는 못할 것으로 많은 분이 보는 것 같다"고 지적했다.



김 대표는 "합당을 전제할 수도, 그 시기를 전제할 수도 없는 사안"이라며 "당원 주권을 강조해 온 정 전 대표가 당원의 의사를 묻는 과정과 절차를 존중해 가며 문제를 제기했으면 더 좋았겠다는 생각"이라고 강조했다.



이어 ""통합과 연대를 기본으로 해야 한다는 전제하에 진보 정당과 다양한 연내 논의를 하고, 혁신당과는 정책을 포함해 어디까지 연대할 수 있느냐는 것에 대해 담당자가 있어서 논의하고 있는 시점"이라고 전했다.



김 대표는 또 올 연초 정 전 대표가 대표로 재임 시에 혁신당과의 합당 제안을 했다가 당내 반발로 무산된 것을 거론하며 "당원의 의사를 확인하고 수렴하는 과정과 별도로 일방 선언식(발표)과 절차가 무시됐기 때문"이라며 "합당이나 해산은 당원 주권적 결정이고, 당원의 총의가 가장 응집해야 하는 결정"이라고 했다.



이에 대해 정 전 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 "'당내 투쟁' 운운하시던데 가당치 않은 주장"이라고 "제 머릿속에 없는 콘셉트"라고 비판했다.



그는 김 대표가 당원의 의사를 묻는 과정의 중요성을 강조한 데 대해서도 "모든 것은 결국 당의 주인이신 당원들의 결정 사항"이라면서 "합당 절차에는 반드시 당원께 의사를 묻는 과정이 전제돼야 한다"고 말했다.



또한 "저는 (합당과 관련해) 당원 찬성을 전제로 해서 말했고, 당원들이 찬성해야 합당이 가능하다는 취지로 말했다"며 "그런데 마치 제가 당원 주권을 도외시한 것처럼 왜곡하는 것은 유감스럽다"고 주장했다.



정 전 대표는 "중요한 것은 4통(김대중·노무현·문재인·이재명) 통합이 없으면 승리를 보장할 수 없다는 점"이라며 "말꼬리를 잡거나 말허리를 자르지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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