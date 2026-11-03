제주∼칭다오 화물선 새 협약안 마련…2년간 100억원 미만 지원

제주도가 제주∼칭다오 국제 정기화물항로의 재정 부담을 낮추고, 항로의 안정적인 운영을 꾀하기 위한 새로운 협약안을 마련했다고 3일 밝혔다.

이번 협약안은 향후 2년간 재정지원 한도를 100억원 미만으로 조정하고, 위약금과 운항 중단 관련 규정에 상호주의 원칙을 반영하는 데 초점을 맞췄다. 그동안 제주도는 중국 산둥원양해운그룹주식유한공사 및 산둥성 관계자들과 협의를 이어왔으며, 산둥성 당서기에게 협조 서한을 발송하는 등 다각도로 협력 방안을 모색해 왔다.

새 협약안에 따르면 향후 2년간 재정지원 총액은 100억원 미만, 연간 지원액은 50억원 미만으로 제한된다.

지원 기간은 협약 체결일부터 1년까지를 제1기로, 1기 종료 다음 날부터 2028년 10월15일까지를 제2기로 구분했다. 제2기 지원 한도는 실제 협약 기간을 반영해 50억원에 일수 비율을 적용해 산정하며, 산정된 한도액 미만으로 지원하게 된다. 이와 함께 위약금과 운항 중단 규정에는 상호주의 원칙을 반영해 제주도와 선사 간 권리·책임을 균형 있게 정비했다.

제주도는 지난주 지방재정투자심사를 마친 데 이어, 도의회 동의 등 필요한 행정절차를 거쳐 새 협약을 체결할 계획이다. 아울러 기존 협정의 행정절차 미이행으로 인한 지방교부세 감액 등 재정적 불이익 가능성에 대비해 철저한 대응 방안을 마련할 방침이다.

제주도는 재정지원 조건 개선과 동시에 항로 활성화를 위한 물동량 확보에 주력한다.

최근 항차당 평균 물동량은 지난 8월 21.3TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)에서 9월 36.8TEU, 10월 54.7TEU로 증가세를 보이고 있으나, 지속적인 수출입 물량 확보가 필수적인 과제로 꼽힌다. 이에 따라 기업·물류업체·유관기관 등이 참여하는 실무협의체를 운영해 소량화물 운송, 통관·검역 등 현장 애로사항을 개선하고 있다.

2025년 10월16일 중국 산둥성 칭다오시 국제크루즈부두에서 열린 제주∼칭다오 간 신규항로 취항식. 제주도 제공

앞으로는 직접 수출입 기업에 인센티브를 지급해 물류비 부담을 완화하고 지원사업 선정 시 항로 이용 기업에 가점을 부여하는 등 이용 확대를 유도할 계획이다. 또한 제주연구원의 2027년 정책과제를 통해 내년 1분기까지 실현 가능한 물동량 목표치를 수립할 방침이다.

이와 함께 현지 바이어 발굴과 유통망 확충 등 제주상품 수출 다변화에도 나선다. 2027년 산둥성과의 교류협력을 확대하고 칭다오·쯔보 무역박람회 참가, 칭다오 맥주축제 내 제주 맥주 부스 운영 등을 통해 판로 개척과 민간 교류를 강화한다는 구상이다.

위성곤 제주도지사는 “당초 예상한 물동량에 미치지 못하고 기존 협정의 행정절차에도 미흡했던 점을 개선하기 위해 새 협약을 추진하게 됐다”며 “재정 부담을 합리적으로 줄이고 도와 선사 간 책임을 균형 있게 정비한 만큼, 도의회에 취지를 충분히 설명해 동의를 이끌어내는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 위 지사는 “안정적인 물동량 확보와 기업의 항로 이용 확대에 집중할 것”이라며 “재정 투입과 운영 실적을 지속해서 점검해 제주 기업의 수출입 성과가 실질적인 지역 경제 활성화로 이어지도록 책임 있게 챙기겠다”고 강조했다.

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