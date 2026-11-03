부천종합운동장 돔구장 유치 기대감 높인다… 상동특별구역 2028년 착공 계획

5개 철도망이 교차하는 ‘5중 역세권’ 경기 부천종합운동장 일원에 둥근 지붕을 가진 돔구장 조성이 추진된다. 일반 경기장과 달리 돔구장은 너무 덥거나 비가 많이 내리는 등 날씨 영향을 받지 않는다.
부천시 도시국은 3일 연 시정 브리핑에서 원미구 춘의동 부천종합운동장 일원 49만823㎡ 규모 역세권 융복합 개발 전략을 발표했다. 3만석 안팎의 중형 돔구장 유치를 목표로 문화체육관광부 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 공모’ 준비가 핵심이다.
문광부는 2034년 준공 목표로 4만석 이상 대형, 3만석 안팎 중형 돔 후보지를 각각 1곳씩 선정할 계획이다. 시는 5중 역세권 교통 여건과 3대 국제 문화축제 등의 강점을 담아 이달 중 경기도 내 후보지 선발 제안서를 제출할 예정이다.
더불어 도시혁신구역 지정도 검토한다. 한국형 ‘화이트존’이라 불리며 건축물 용도 및 용적률을 일반 용도지역 기준과 달리 정할 수 있다. 체육·문화·상업 기능을 아우르는 청사진 실현에 유리하다. 2028년 도시혁신구역 지정을 거쳐, 2029년부터 본격적인 마련에 나설 방침이다.
시는 38만3151㎡ 면적의 상동특별계획구역 복합개발에 박차를 가한다. 2028년 상반기 착공이 예고됐다. 6조9300억원을 투입해 콘텐츠·인공지능(AI) 산업과 주거·상업·업무 기능이 집적된 콤팩트시티를 만드는 게 골자다. 상업·업무시설과 맞닿은 주거공간을 배치하고, 도로·문화공원·생활 사회간접자본 확충이 이뤄진다.
시는 원도심 노후 주거지 정비를 병행한다. 세부적으로 대장·역곡 공공주택지구와 오정 군부대 일원, 성골지구·대장안동네 등 5개 지역에서 2032년까지 총 3만2000여 세대를 공급한다. 대장신도시를 서부권 성장거점, 역곡지구는 원도심과 조화로운 쾌적한 주거단지로 선보이고자 한다.
시는 개발제한구역 우선해제 취락마을 두 곳도 환지방식으로 정비한다. 원주민의 재정착을 위한 취지다. 김우용 부천시 도시국장은 “어느 한 곳에 치우치거나 소외되지 않는 균형발전으로 주거 선택지를 넓히는 한편 시민들이 일상에서 체감하는 도시환경을 조성하겠다”고 말했다.
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