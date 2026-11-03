AI·공간정보 융합기술 한자리에…‘2026 K-Geo Festa’ 개막

인공지능(AI)과 공간정보를 결합한 첨단 기술과 서비스를 한자리에서 살펴볼 수 있는 국내 최대 규모의 공간정보 박람회가 열린다.

국토교통부는 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 ‘2026 K-Geo Festa’를 개최한다고 3일 밝혔다.

올해로 18회째를 맞는 이번 행사는 ‘변화를 여는 GeoAI, 깨어나는 세상’을 주제로 AI와 공간정보의 융합이 가져올 산업적 변화와 새로운 사업 기회를 조명한다.

국내외 117개 기업과 기관이 참여하는 기술 전시는 공간정보 역사관, 공공정보관, 생활 서비스관 등 7개 테마관으로 구성된다. AI를 활용한 공장 부지 선정과 인허가 절차 진단, 디지털 트윈 국토, 자율주행 기술 등을 선보인다. 위험물질 탐지 로봇과 침수 지역 예측 기술, 가상현실(VR) 드론 조종 등도 체험할 수 있다.

개막식에서는 정재승 한국과학기술원(KAIST) 교수가 ‘AI시대 공간정보가 여는 대한민국의 미래’를 주제로 기조강연을 한다. 행사 기간 공간정보 관련 정책과 기술을 논의하는 30개 콘퍼런스도 개최된다.

국내 공간정보 기업의 해외 진출을 지원하는 프로그램도 마련된다. 세계은행(WB), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국국제협력단(KOICA) 등이 참여하며 카타르와 몽골 등 14개국에서 해외 인사 49명이 방한한다. 인도네시아와 아제르바이잔 등과 공간정보 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결도 추진한다.

네이버클라우드와 벤츠코리아 등 대기업의 기술 수요를 소개하는 오픈이노베이션과 투자유치 대회, 취업설명회도 열린다.

정의경 국토부 제2차관은 “AI 시대에는 현실 세계를 정확히 이해하고 분석하는 공간정보의 중요성이 커지고 있다”며 “기업 간 협력과 투자, 해외 진출을 촉진하는 기회의 장이 되도록 하겠다”고 말했다.

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