뮤엠폴리오, 제2회 '폴리오 글展' 수상자 선정…독서·글쓰기 연계 활동 확대

'뮤엠영어'로 알려진 뮤엠교육(대표 이광수)의 국어논술 전문 브랜드 '뮤엠폴리오(MU folio)'가 독서와 글쓰기를 연계한 문해력 중심의 국어 학습 프로그램을 운영하고 있다.

뮤엠폴리오는 책을 읽고 내용을 이해하는 데 그치지 않고 중심 맥락과 저자의 의도를 파악한 뒤, 이를 바탕으로 자신의 생각을 정리해 글로 표현하는 학습을 지향한다. 독해와 글쓰기를 하나의 과정으로 연결해 학생들이 자신의 생각을 구조화하고 표현하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

최근에는 제2회 '폴리오 글展'을 진행해 대상 1명, 최우수상 3명, 우수상 6명, 장려상 77명 등 총 87명의 수상자를 선정했다.

대상 수상자에게는 상장과 함께 닌텐도 스위치 라이트 및 '모여봐요 동물의 숲' 패키지가 제공된다. 최우수상 수상자에게는 캐논 인스픽 P2 휴대용 포토프린터, 우수상 수상자에게는 배민 상품권 10만원, 장려상 수상자에게는 도서 상품권 1만원이 각각 전달된다.

대상과 최우수상 수상 학생은 인터뷰를 통해 작품에 담은 생각을 공유하고, 수상 작품은 뮤엠폴리오 홈페이지에 게시될 예정이다. 인터뷰에서는 학생들이 글을 쓰게 된 계기와 작품에 담은 생각, 글을 다듬어 간 과정 등을 소개한다.

수상자 김주원 학생은 인터뷰에서 책을 읽은 뒤 자신의 생각을 글로 정리하고, 교사의 피드백을 바탕으로 내용을 수정해 나간 경험을 전했다.

뮤엠폴리오는 앞으로도 책의 중심 맥락과 저자의 의도를 파악하고 자신의 생각을 글로 표현하는 독서·글쓰기 학습을 이어갈 계획이다. '폴리오 글展'과 같은 참여형 학습 활동도 지속적으로 운영할 예정이다.

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