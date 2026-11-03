'멀티골' 에릭·가브리엘, K리그1·2 '라운드 MVP' 선정

프로축구 울산 HD의 에릭과 용인FC의 가브리엘이 나란히 멀티골을 터뜨리며 K리그1·2 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 에릭을 하나은행 K리그1 2026 34라운드 MVP로, 가브리엘을 K리그2 31라운드 MVP로 각각 선정했다고 3일 밝혔다.

프로축구 K리그1 울산 HD 에릭 선수. 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그2 용인FC 가브리엘 선수. 한국프로축구연맹 제공

에릭은 지난 1일 울산 문수축구경기장에서 열린 강원FC와의 경기에서 2골을 몰아치며 울산의 2-1 역전승을 이끌었다. 0-1로 뒤진 후반 25분 동점골을 터뜨린 데 이어 후반 40분 조현택의 패스를 받아 결승골까지 책임졌다. 경기 막판 집중력을 발휘해 승부를 뒤집은 에릭은 라운드 최고의 선수로 뽑혔다.

K리그1 34라운드 베스트 매치에도 울산과 강원의 경기가 선정됐다. 강원은 전반 41분 상대 자책골로 앞서갔지만, 울산이 후반 에릭의 연속 득점으로 경기를 뒤집었다. 라운드 베스트 팀에는 부천FC를 2-1로 꺾은 FC안양이 이름을 올렸다. 안양은 전반 39분 선제골을 내줬으나 후반 9분 상대 자책골로 균형을 맞췄고, 후반 44분 권경원의 결승골로 역전승을 완성했다.

K리그2에서는 가브리엘이 눈부신 활약을 펼쳤다. 가브리엘은 지난달 31일 용인 미르스타디움에서 열린 서울 이랜드FC와의 경기에서 2골 1도움을 기록하며 용인의 4-2 승리를 이끌었다. 전반 24분 유동규의 선제골을 도운 뒤 전반 38분 직접 골망을 흔들었다. 후반 7분에는 페널티킥까지 성공시키며 한 경기에서 공격포인트 3개를 쌓았다.

K리그2 31라운드 베스트 매치는 대구FC와 수원 삼성의 2-2 무승부로 결정됐다. 수원은 전반 종료 직전 강현묵의 선제골과 후반 28분 김주찬의 추가골로 2-0 리드를 잡았다. 하지만 대구가 후반 31분 김강산의 만회골에 이어 후반 37분 세징야의 프리킥 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다.

라운드 베스트 팀은 충남아산FC다. 충남아산은 김포FC를 상대로 후반에만 5골을 몰아치며 5-1 대승을 거뒀다. 전반 종료 직전 선제골을 내줬지만 후반 11분 이호인의 동점골로 반격을 시작했다. 이어 손준호와 데니손이 각각 2골씩을 보태며 대역전극을 완성했다. 두 선수는 나란히 2골 1도움을 기록했고, 이호인과 함께 라운드 베스트 11에도 선정됐다.

한편 K리그1 34라운드 베스트 11에는 에릭을 비롯해 네게바(제주), 제르소(인천), 조현택·김영권(이상 울산), 마테우스·권경원·김정훈(이상 안양), 서재민·이청용·후안 이비자(이상 인천)가 이름을 올렸다.

K리그2 31라운드 베스트 11에는 김현오(경남), 가브리엘(용인), 하정우(수원FC), 데니손·손준호·이호인(이상 충남아산), 최영준(용인), 루크·심민용(이상 파주), 이현용(수원FC), 김준홍(수원)이 선정됐다.

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