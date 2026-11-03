김민, 맨손으로 아나콘다 잡았다더니…"미역이었다"

배우 김민이 아나콘다를 맨손으로 제압했다는 일화에 대해 해명했다.

3일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 '아침마당'에는 김형묵, 백봉기, 김민, 이정현, 박성호, 이상훈이 출연했다.

이날 김민은 MBC '나 혼자 산다' 출연 이후 달라진 인기를 언급했다.

그는 "그 전에는 '카지노'나 '킬러들의 쇼핑몰' 이런 작품 배역으로 알아봐 주셨으면 지금은 제 이름으로 알아봐주셔서 감사하다"고 말했다.

최근 MBC '라디오스타'에서 공개했던 아나콘다 포위 일화에 대해선 해명했다.

김민은 "외국에서 바닷가에서 홀딱 벗고 밤중에 달 떴을 때 바다에 뛰어든 거다. 뭘 밟았는데 미끌하니까 잡았더니 뱀이었다. 가만히 있으면 물릴 것 같아서 막 돌린 거다"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "아나콘다가 아니라 미역이었다. 오해를 풀고 싶다"며 "사실 뉴질랜드에는 뱀이 없다. 찾아보면 사람 키보다 훨씬 크다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 김민은 지난달 28일 방송된 '라디오 스타'에서 해외 체류 당시 아나콘다를 만났다고 한 바 있다.

당시 그는 "아나콘다를 쭉 뽑아서 끝을 잡았다. 물면 안 되니까 막 돌리기 시작했다"며 "친구들이 있으니까 뛰면서 '아나콘다'라고 했다. 그러다가 바다로 던졌다"고 털어놨다.

<뉴시스>

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