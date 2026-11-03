여수·고흥·신안 해역에 인공어초 1115개 설치…“수산자원 회복·어업소득 증대”

전남광주통합특별시는 연안 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 올해 말까지 여수·고흥·신안 등 7개 해역 88ha에 인공어초 1115개를 설치한다고 밝혔다.

시는 이번 사업을 통해 어류용 72㏊, 패조류용 16㏊ 등 총 17개 단지를 조성한다. 지역별 설치 구역은 △여수 남면 연도(16㏊) 및 화정면 개도·사도(12㏊) △고흥 봉래 외초(16㏊) △신안 비금 신원(20㏊) 및 흑산 예리(24㏊) 등으로 연말까지 완료할 계획이다.

방사형 어초 설치. 전남광주시 제공

‘물고기 집’으로 불리는 인공어초는 바닷속에 구조물을 설치해 수산생물의 산란·서식 공간과 먹이생물 기반을 제공하는 시설이다. 한국수산자원공단 조사에 따르면 인공어초 설치 해역의 어획량은 미설치 해역보다 평균 2.6배 높은 것으로 나타났다. 시는 1971년부터 현재까지 총 4만 6686㏊ 해역에 인공어초 약 31만 개를 설치해 수산자원 조성 기반을 다져왔다.

전남광주특별시는 시설 확충과 함께 사후관리도 대폭 강화한다. 시설 상태와 서식생물상, 어획량 등을 정기 조사하고 폐어망 등 수중 폐기물을 수거해 해양환경을 개선할 방침이다. 아울러 수로측량을 통해 시설 현황을 정확히 파악하고, 그 결과를 향후 인공어초 설치 예정지 선정 등 사업계획 수립에 활용한다.

이영진 전남광주시 친환경수산과장은 “인공어초 설치는 어업인의 실질적 소득 증대와 지속 가능한 수산자원 조성에 기여할 것”이라며 “정기적 모니터링과 사후관리를 통해 어초의 기능을 철저히 점검하고 수산자원 회복에 힘쓰겠다”고 말했다.

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