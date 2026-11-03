체포되자 ‘한국인’ 행세…필리핀서 붙잡힌 日범죄조직 2인자

일본에서 악명 높은 사기조직인 ‘JP드래곤’의 2인자가 필리핀에서 붙잡히자 한국인 행세를 했다는 외신 보도가 나왔다.

사기조직원이 전화로 범행을 시도하는 모습. 게티이미지뱅크

3일 교도통신에 따르면 필리핀 입국관리국 등은 필리핀을 거점으로 특수사기 등 범죄를 저지른 폭력단 계열 일본인 집단 조직원 A(57)씨를 지난달 31일 붙잡았다.

일본 경찰은 JP드래곤이 필리핀에 머물며 일본에 사는 고령자 등에게 전화를 걸어 경찰관을 사칭하는 수법으로 돈을 뜯어내는 특수사기 행각을 벌여온 것으로 보고 있다. 피해액은 9억엔(약 76억5000만원) 이상으로 추정된다.

특히 A씨는 지난해 구속된 해당 조직의 리더에 이은 2인자로 알려졌다.

필리핀 당국은 A씨가 현지에 잠복해 있다는 정보를 입수해 일본 측과 공조하며 행방을 쫓아왔다. 추적 끝에 필리핀 북부 루손섬에서 버스로 이동 중이던 A씨의 신병을 확보했다.

체포 과정에서 A씨는 자신이 한국 국적의 다른 사람이라고 주장했다고 통신은 전했다. 실제로 타인 명의로 발급받은 것으로 보이는 운전면허증도 소지하고 있었다.

하지만 체포 뒤 필리핀 당국이 공개한 머그샷에는 그의 국적이 ‘일본’으로 기재됐다.

필리핀 당국은 조만간 A씨를 일본으로 송환할 예정이다.

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