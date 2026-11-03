이미숙, 늦게 시작한 주식에 쓴맛…“너 사주려던 집 날아갔다”

배우 이미숙이 뒤늦게 시작한 주식 투자로 손실을 봤다고 고백했다.

이미숙은 지난달 30일 자신의 유튜브 채널 ‘이미숙_숙스러운 미숙씨’에 ‘제육이냐 순두부냐, 그것이 문제로다’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그 친언니와 요리 대결을 앞두고 마트에서 장을 보며 제작진과 대화를 나누던 중 주식 투자와 관련한 근황을 전했다.

유튜브 채널 ‘이미숙_숙스러운 미숙씨’ 캡처

이미숙은 제작진에게 “지금 나 건드리지 마라. 주식 때문에 지금 (기분이 좋지 않다)”고 말했다. 그러면서 “너 사주려고 했던 집이 다 날아갔다”고 농담 섞인 푸념을 늘어놓았다. 그러면서 “나는 생전 주식도 안 하다가 왜 늘그막에 뛰어들어가지고”라며 뒤늦게 투자를 시작한 것을 후회했다. 구체적으로 어떤 종목에 투자했는지, 손실액이 얼마인지는 공개하지 않았다.

주식 투자를 시작한 이유도 밝혔다. 이미숙은 “주식 안 하면 범죄자 같다”라며 주변 사람들이 모두 투자하는 분위기에서 자신만 참여하지 않는 것 같아 투자를 결심했다고 설명했다. 어 “내가 귀도 워낙 얇은 데다, 내가 폭망하더라도 남 돈 버는 꼴은 또 못 보지 않나”라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘이미숙_숙스러운 미숙씨’ 캡처

이미숙은 촬영을 중단하겠다는 농담도 했다. 그는 “구독자 여러분, 본의 아니게 한 주는 쉬어가게 됐다. 지금 너무 심기가 불편하다”며 카메라를 향해 이야기했다. 그러나“한 주 쉬려고 했니 또 안 된다. 열심히 해야 한다”며 촬영을 이어갔다.

이미숙은 1978년 미스 롯데 선발대회를 통해 연예계에 데뷔, 영화 ‘고래사냥’, ‘뽕’, ‘그해 겨울은 따뜻했네’와 드라마 ‘에덴의 동쪽’ 등의 작품에 출연했다. 지난해부터는 자신의 유튜브 채널을 통해 일상과 여행 등의 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지