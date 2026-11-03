장승조, 왁스 전성기 통장 잔고 보고 '깜짝'…"0이 너무 많더라"

왁스의 유튜브 채널 ‘왁스-조혜리’ 화면 캡처

배우 장승조가 가수 왁스의 전성기 시절 통장 잔고를 우연히 목격했던 일화를 공개했다.

지난달 30일 왁스의 유튜브 채널 ‘왁스-조혜리’에는 배우 장승조가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 약 20년 전 뮤지컬을 통해 인연을 맺은 두 사람은 당시 함께했던 추억을 떠올리며 이야기를 나눴다.

이날 장승조는 과거 왁스가 후배들에게 식사를 자주 사줬던 기억을 꺼냈다. 그는 “누나가 우리 맛있는 거 많이 사줬다”며 당시를 회상했다.

특히 장승조는 왁스의 통장 잔고를 보고 깜짝 놀랐던 순간을 털어놔 눈길을 끌었다. 그는 “누나가 1차로 맛있는 걸 사주고 2차까지 갔다. 그러다 ATM에서 돈을 뽑는 상황이 됐는데, 뒤에 있다가 딱 봤더니 0이 너무 많았다”고 말했다.

이어 “보려고 본 건 아닌데 딱 보였다. ‘우와, 역시’라는 생각이 들었다”며 “나도 누나 나이가 되면 저럴 수 있을까 싶었다”고 덧붙였다.

예상치 못한 통장 잔고 목격담에 왁스는 “그게 보였어?”라며 놀라움을 감추지 못했다. 장승조가 일부러 본 것은 아니었다고 해명하자 왁스는 “그때는 내 전성기 때였잖아”라며 당시를 떠올렸다.

장승조는 왁스를 향한 남다른 존경심도 드러냈다. 그는 평소 왁스를 부르는 호칭이 있다며 “국민 가수”라고 소개했다. 이에 왁스는 “아니다. 이런 거 선배님들이 보시면”이라며 쑥스러워하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

한편 장승조는 2014년 뮤지컬 배우 린아와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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