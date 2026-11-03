"괜찮아" "형·언니"…日 젊은층서 유행하는 '한본어'

일본의 TV 자동차 광고에서 모델이 한국어로 "괜찮아요"라고 말한다. 일본 드라마에선 남자 주인공이 자연스럽게 한국어로 대사를 한다.



일본 대중문화나 광고, 일상대화에서 현지 Z세대가 한국어 단어 또는 이를 약간 변형한 표현을 쓰는 사례가 늘고 있다. 한국어와 일본어를 합쳐 만든 신조어, 이른바 '한본어'가 확산하는 모습이다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) '일본에서 유행하는 새 유행어의 기원은 뜻밖에도 한국어' 제하의 기사에서 이 같은 현상을 조명했다.



NYT는 약 100년 전 일제 강점기 당시 한국어가 억압받던 역사와 비교하며, 오늘날 일본 내 한국어 사용 증가 현상은 한국 문화의 세계적인 매력을 보여주는 증거라고 전했다.



K팝과 K드라마, K뷰티 등 한국 문화의 성공과 영향력 덕분에 한국어가 일본 젊은 층의 문화로 깊숙이 스며들었다는 분석이다.

도쿄 코리아타운. 연합뉴스

특히 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등이 전 세계 열풍을 일으킨 2018년을 기점으로 일본 젊은이들이 한국어를 거부감 없이 받아들이고 즐기는 경향이 뚜렷해졌다고 NYT는 짚었다.



도쿄에 거주하는 대학생이자 K팝 팬인 타카마츠 모에카는 NYT에 일상 대화에서 '진짜'나 '미안해' 같은 한국어 단어를 자주 섞어 쓴다고 말했다.



그는 "한국에 대해 아는 전 전혀 없지만, SNS에서 유행이라 나도 모르게 '괜찮아'라는 말을 자주 쓰게 된다"로 했다.



전문가들은 한국어와 일본어의 음운 체계가 유사하고 지리적으로 인접해 언어적 장벽이 낮다는 점을 그 배경으로 꼽는다.



특히 코로나19 팬데믹 기간 집에 머무는 시간이 늘면서 한국 콘텐츠를 접할 기회가 늘어난 영향이 컸다.



또 '형'이나 '언니' 같은 호칭은 일본어에 딱 떨어지는 표현이 없기 때문에 이를 그대로 가져다 쓰면서 일본에서도 널리 쓰이게 됐다.



일본 간사이대 한국어학과 최은경 교수는 "한국어는 한국계가 아니더라도 누구나 쉽게 사용할 수 있는 언어가 됐다"며 한국어 사용이 "K팝이나 K문화에 대한 애정을 표현하는 방식"이라고 말했다.

<연합>

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