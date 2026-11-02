신영재 홍천군수, 이광재·유상범 의원 등 만나 예산확보 노력

신영재 홍천군수가 2일 국회를 방문해 이광재 국회 예산 결산 특별위원장을 비롯한 주요 국회의원들을 만나 2027년도 정부예산 확보를 위한 적극적인 행보에 나섰다.

이번 방문은 국회의 내년도 예산안 심사를 앞두고 정부안에 반영되지 않은 지역 핵심 현안 및 공약 사업의 필요성을 설명하고 국회 심의 과정에서 추가 예산을 확보하기 위해 마련됐다.

신영재 홍천군수가 유상범 예결위원회 간사를 만나 지역현안을 설명하고 예산 지원을 요청했다. 홍천군 제공

이날 신영재 군수는 이광재 예결 위원장을 직접 만나 지역 현안 사업의 시급성과 필요성을 설명하고 국회 심의 과정에서 반영될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.

이어 유상범 예결위 간사와 허영 국토교통위원회 위원을 만나 주요 현안 사업의 추진 필요성을 공유하고 국회 차원의 관심과 협조를 구했다.

주요 건의 사업은 △국도 56호선 군업~장평 도로 개량 사업(5억원) △항체 산업 비즈니스센터 건립 사업(50억원) △친환경에너지타운 액비화 시설 신설 사업 (28억원) 등이다. 홍천군의 지속가능한 발전과 미래 성장 기반 마련을 위해 필요한 핵심 사업들이다.

신영재 홍천군수가 이광재 예결위원회 위원장을 만나 지역현안을 설명하고 예산 지원을 요청했다. 홍천군 제공

신영재 군수는 “정부예산 확보는 지역의 미래 성장동력을 마련하고 군민의 숙원사업을 해결하기 위한 중요한 과제”라며 “국회 예산 심사가 마무리되는 순간까지 모든 역량을 집중해 지역에 필요한 예산을 최대한 확보하겠다”라고 말했다.

한편 홍천군은 국회 예산안 심의 일정에 맞춰 관계 기관 및 지역 국회의원과 긴밀히 협력하며 정부예산 확보 활동을 이어갈 계획이다.

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