김종인 “유시민·추미애, 李가 자기 등한시한다고 생각해…이대로면 정권 붕괴 위기”

더불어민주당과 국민의힘에서 비상대책위원장을 지냈던 김종인 전 위원장이 최근 여권 내 일각에서 제기되는 이재명 대통령을 향한 비판 목소리에 대해 심각한 우려를 표명했다. 당내 갈등이 봉합되지 않을 경우 과거 노무현 정권 말기의 분열 양상을 재현할 수 있다는 경고다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 2일 문화일보 유튜브 ‘허민의 정치카페’에 출연해 여권 내홍 상황과 정권 붕괴 가능성 등에 대해 발언하고 있다. 문화일보 유튜브 캡처

김 전 위원장은 2일 유튜브 방송 ‘허민의 정치카페’에 출연해 유시민 작가와 추미애 의원, 정청래·김어준 씨 등 최근 이 대통령에게 반기를 들고 나선 진보 진영 인사들을 언급하며 “이들은 과거 노무현 전 대통령과 함께 정치에 뛰어든 사람들로, 현재 대통령이 자신들을 등한시하고 있다고 여기는 것 같다”고 진단했다.

이어 과거 노 전 대통령이 민주당을 탈당해 열린우리당을 창당했으나 결국 당이 와해하는 결과를 맞았던 사례를 거론하며, “이런 식으로 내분이 지속된다면 노무현 정권 말기와 같은 상황을 맞이할 수도 있다”고 지적했다.

특히 김 전 위원장은 여권 내홍의 최대 분수령으로 오는 2028년 총선을 지목했다. 그는 “가장 중요한 것은 총선인데, 만일 민주당이 다수당 지위를 상실할 경우 지금 야당이 하는 것과 똑같은 상황에 직면하게 될 것”이라며 “현재 민주당은 당면한 현안에 급급해 다가오는 총선 대책에는 눈을 감고 있는 모습”이라고 비판했다.

나아가 유시민 작가가 이 대통령의 임기 완주 가능성에 의문을 제기한 것과 관련해서도 견해를 밝혔다. 김 전 위원장은 “여소야대 국면이 초래되면 박근혜·윤석열 전 대통령이 겪었던 사태가 되풀이될 수 있다”며 “정권 붕괴의 역사적 과정은 대개 유사하다”고 강조했다.

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