‘셀프 계산대’ 대기줄 수십미터에도…장바구니 채우려 기다린다

지난달 31일, 경기도의 한 이마트 매장.

약속을 마치고 집으로 돌아가는 길에 생필품 몇 개를 사려 들른 A씨는 셀프 계산대로 향하다 눈앞의 광경에 깜짝 놀랐다.

주말임을 감안해도 평소라면 대기열이 길지 않았을 셀프 계산대 앞에 사람들이 길게 늘어서 있었다. 여느 때처럼 사람이 많지 않을 것으로 생각했다가 예상치 못한 모습에 그는 당황했다.

지난달 31일, 경기도의 한 이마트 매장에서 ‘쓱데이’를 맞아 물건을 사려는 손님들이 길게 줄을 서고 있다. A씨 제공

대기열 맨 뒤쪽 자리를 찾아선 A씨는 10여분을 기다린 끝에 물건값을 치르고 집으로 향할 수 있었다.

셀프 계산대에서 다른 손님을 돕던 직원에게 무슨 일인지 물은 A씨는 ‘전날부터 쓱데이를 진행하고 있다’는 답을 듣고서야 대기열이 북적북적했던 이유를 알 수 있었다.

같은 날 각종 사회관계망서비스(SNS)에서도 별다른 사전 정보 없이 이마트를 찾았다가 예상치 못한 긴 대기행렬에 당황했다는 이용자들의 글이 잇따랐다.

“계산하고 매장을 빠져나오기까지 30분 넘게 걸렸다”, “농담이 아니라 대기줄 길이가 80m는 된 것 같다”, “기다리던 손님이 결국 화를 내며 그냥 가버리더라” 등의 반응이 눈에 띄었다.

지난달 30일부터 오는 8일까지 이어지는 쓱데이는 신세계그룹이 주요 계열사의 할인 행사를 하나로 묶어 진행하는 통합 쇼핑 행사다.

이마트와 신세계백화점, SSG닷컴 등 온·오프라인 계열사가 참여해 식품과 생활용품부터 패션, 가전까지 다양한 상품을 할인된 가격에 선보인다.

미국의 블랙프라이데이(11월 네 번째 목요일인 추수감사절의 다음 날인 금요일)나 중국의 광군제(11월11일)처럼 특정 시기에 소비를 집중시키는 대규모 쇼핑 축제를 국내 유통시장에 정착시키겠다는 취지로 2019년 시작됐다.

기존 계열사별로 진행하던 행사를 하나로 묶어 규모와 혜택을 확대했는데, 그해 11월2일 계열사 18곳이 참여한 가운데 열린 행사에서 4000억원이 넘는 매출을 기록했다.

2020년과 2021년 행사에서는 각각 6400억원과 8600억원의 매출을 세웠다.

2022년에는 이태원 참사 여파로 행사를 진행하지 않았고, 2023년에는 2년 만에 행사를 재개해 1조7000억원의 매출을 올렸다.

이같은 유통업계의 대규모 할인 행사는 소비자 방문 유도와 추가 구매를 통한 집객 효과 기대의 측면도 있다.

할인 상품을 사러 매장을 찾은 소비자가 다른 상품까지 함께 구매하도록 유도할 수 있고, 온라인 쇼핑이 일상화된 상황에서 소비자에게 오프라인 매장만의 쇼핑 경험을 제공한다는 점에서도 의미가 있다.

2019년 11월2일 대규모 할인 행사 ‘쓱데이’가 열린 이마트 서울 성수점에서 시민들이 할인된 한우를 구매하기 위해 매장 밖까지 줄을 서고 있다. 뉴시스

이러한 할인 행사는 신세계그룹만의 움직임도 아니다.

롯데마트는 지난달 29일부터 오는 11일까지 하반기 대규모 할인 행사인 ‘메가통큰’을 진행한다.

한우 전 품목 최대 50% 할인과 전복 최대 60% 할인 등 먹거리를 중심으로 다양한 할인 혜택을 내걸었다.

올해 상반기 처음 진행한 메가통큰 행사에서 매출이 전년 같은 기간보다 22% 증가한 데 따른 후속 행사 성격도 있다.

홈플러스는 지난해 10월 말부터 11월 중순까지 ‘BLACK 홈플런’을 열고 신선식품과 생필품 등을 할인 판매했다.

G마켓의 빅스마일데이와 11번가의 그랜드십일절 등 온라인 유통업계의 대규모 할인 행사도 11월에 집중된다.

이는 비슷한 시기와 맞물린 해외 할인 행사와도 무관치 않다.

광군제와 블랙프라이데이를 전후해 국내외 유통업체들이 대규모 할인 행사를 잇달아 선보이면서 소비 수요를 선점하려는 경쟁이 치열하다.

다만, 대규모 할인 행사가 소비자에게 실질적인 혜택으로 이어지는지는 별도로 살펴볼 대목이다.

행사 상품 할인율뿐 아니라 평소 판매가격과 비교한 실제 가격 인하 폭, 할인 적용을 위한 카드·멤버십 조건, 행사 물량과 품절 여부 등을 함께 따져봐야 한다.

할인에 혹해 계획보다 많은 물건을 샀다거나, 저렴한 가격을 놓칠 것 같아 충동구매를 했다는 글 등도 온라인 커뮤니티에서 눈에 띈다.

한 누리꾼은 “평소 필요한 상품인지, 실제로 얼마나 저렴해졌는지를 확인하는 합리적인 소비가 중요할 것 같다”고 SNS에서 말해 다른 이들의 ‘좋아요’를 얻기도 했다.

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