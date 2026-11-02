역대 대통령 외교 선물 공개… 3일부터 특별전, 56점 선봬

역대 대통령이 정상외교에서 받은 선물에 담긴 의미를 엿볼 수 있는 전시회가 열린다.



행정안전부 대통령기록관은 이달 3일부터 내년 9월26일까지 대통령기록관 1층 기획전시실에서 특별 기획전 ‘대통령의 외교, 세계를 품다-동남·서남아시아·오세아니아’를 개최한다고 2일 밝혔다.



대통령기록관에 따르면 이번 전시는 대통령이 외국 정상에게 받은 선물을 각국의 문화·예술·역사와 연계해 소개하는 대륙별 기획전이다. 2024년 아프리카·중앙아시아 편과 지난해 유럽 편에 이어 세 번째로 마련됐다.



전시에서는 대통령 선물 총 56점이 공개된다. 1부 ‘정상외교의 약속’에서는 선물 19점을 진열한 높이 2.5m의 대형 수장 타워를 비롯해 기념패, 그림, 대통령의 연설 등을 통해 국가 간 관계가 형성되는 과정을 보여준다. 6·25전쟁에 참전한 뉴질랜드 군인들이 즐겨 불렀던 전통 민요 ‘포카레카레 아나’도 들을 수 있다.



2부에서는 전통악기와 그림, 조각품 등 문화예술과 관련된 선물을, 3부에서는 선물에 담긴 환대와 예의, 신념의 의미를 소개한다. 마지막으로 아카이브 공간에서는 대통령 순방 사진과 옛 필름과 인화 사진 등이 전시된다.



김민재 행안부 차관은 “관람객들이 안전하고 쾌적하게 관람할 수 있도록 세심하게 운영해 달라”며 “이번 전시가 대통령 기록물의 가치를 재발견하고 정상외교의 의미를 이해하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

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