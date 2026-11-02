아가방앤컴퍼니 에뜨와, 취약계층 영유아에 의류 4,000벌 지원

아가방앤컴퍼니가 사랑의열매에 에뜨와 아동의류 4,000벌을 기부했다. (사진=아가방앤컴퍼니 제공)

유아동 전문기업 아가방앤컴퍼니(대표 신상국)가 영유아 의류 브랜드 에뜨와의 아동의류 4,000벌을 사회복지공동모금회(사랑의열매)에 기부했다고 지난달 26일 밝혔다.

기부 물품은 사랑의열매를 통해 세이브더칠드런에 배분됐으며, 세이브더칠드런이 지원하는 취약계층 영유아에게 전달된다. 기부 의류는 약 2억원 상당으로 한부모 가정과 이주배경 영유아 등이 지원 대상이다.

영유아는 성장에 따라 의류 교체가 잦아 가정의 의류 마련 부담이 커질 수 있다. 아가방앤컴퍼니는 이러한 점을 고려해 취약계층 영유아를 위한 지원 품목으로 의류를 선정했다고 설명했다.

아가방앤컴퍼니가 사랑의열매에 에뜨와 아동의류 4,000벌을 기부했다. (사진=아가방앤컴퍼니 제공)

기부용 제품을 별도로 제작하지 않고 에뜨와 정규 상품을 기부 물품으로 구성했다. 세이브더칠드런은 지원 아동의 연령과 인원에 맞춰 해당 의류를 전달할 예정이다.

아가방앤컴퍼니 관계자는 “아기의 첫 옷을 만들어 온 브랜드로서 더 많은 아이들이 좋은 옷을 입고 따뜻하게 계절을 보내기를 바라는 마음으로 이번 기부를 준비했다”며 “에뜨와가 아이들의 일상에 작은 위로가 되기를 바라며, 앞으로도 아동을 위한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

세이브더칠드런 관계자는 "영유아기는 계절에 맞는 옷 한 벌이 아이의 건강을 좌우하는 시기"라며 "모든 아이는 형편과 관계없이 따뜻하게 입고 건강하게 자랄 권리가 있다. 아가방앤컴퍼니의 나눔이 필요한 아이들에게 빠짐없이 닿도록 하겠다"고 말했다.

한편 아가방앤컴퍼니는 1979년 창립한 유아동 의류·용품 전문기업으로 아동을 대상으로 한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 회사는 이번 기부를 계기로 에뜨와 등 자사 브랜드를 통한 아동 지원을 정기화할 계획이다.

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