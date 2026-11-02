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김천 양파특구, 기계화로 생산량 1.5배↑·노동시간 57%↓

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김천=배소영 기자 soso@segye.com

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경북 김천 양파특구가 재배 전 과정을 기계화한 결과 생산량은 1.5배 늘고 노동시간은 57.2% 줄어든 것으로 나타났다.

 

2일 경북농업기술원에 따르면 김천시는 604농가가 318㏊에서 연간 약 2만1000t을 생산하는 주요 양파 주산지다. 그동안 양파 재배는 대부분의 재배 과정에서 기계화가 어려워 사람 손에 의존해왔다. 2024년 기준 파종·정식 기계화율은 22.7%, 수확은 31.4%에 그쳤다.

 

김천 양파특구 현장시연회. 경북도 제공
김천 양파특구 현장시연회. 경북도 제공

농업기술원은 지난해부터 기계 정식에 맞는 균일한 묘를 안정적으로 공급하는 플러그 육묘 기술과 뿌리 주변 토양 깊숙이 비료를 공급하는 깊이거름주기, 넓은 면적의 관수시스템 등을 김천 양파특구에 도입했다.

 

그 결과 올해 10a당 양파 생산량은 관행재배 때의 6684㎏에서 9983㎏으로 1.5배 늘었다. 노동시간은 107.8시간에서 46.1시간으로 57.2% 줄었다. 시는 2024년 20㏊였던 양파 기계화 재배면적을 2028년까지 104㏊로 늘리기로 했다. 전체 재배면적의 32%이다.

 

조영숙 농기원장은 “연구개발 성과가 농가에 실질적인 소득 증가로 이어질 수 있도록 현장 실증과 기술 지원을 강화하겠다”고 말했다.


김천=배소영 기자 soso@segye.com 기자페이지 바로가기

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