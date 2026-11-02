'차·먹거리·체험 한자리에'… 정읍 지황 농업유산 한마당 7일 개최

국가중요농업유산 제20호로 지정된 정읍 지황 농업 시스템의 가치와 전통을 차와 먹거리, 체험으로 만나는 행사가 오는 7일 정읍 옛 경찰서 주차장 일원에서 열린다.

(사)정읍약용치유네트워크협의체는 이날 오전 10시부터 ‘국가중요농업유산 제20호 정읍 지황 농업 시스템 지정 기념 한마당’을 개최한다고 2일 밝혔다. 공식 기념식은 오후 3시 30분에 열린다.

행사 포스터. 정읍시 제공

정읍 지황 농업 시스템은 지역 자연환경과 오랜 재배 경험이 어우러진 전통 농업체계다. 이번 행사는 정읍 지황의 역사와 전통을 알리고 농업유산 보전의 의미와 지역 약용치유산업의 발전 가능성을 공유하기 위해 마련됐다.

행사장에서는 자생차 시음·판매와 옛 정취를 살린 ‘옛날식 쌍화다방’이 운영된다. 지황꽃을 활용한 무드등과 정읍의 향과 문화를 담은 한방 포푸리 만들기 등 체험 프로그램이 마련되고, 정읍 지황 가공 상품과 전통 먹거리도 선보인다.

협의체는 농업 유산 보전과 함께 약용작물 생산·가공·유통, 쌍화차 문화, 치유농업, 체험관광 등 지역 자원을 연계하는 협력 기반을 확대할 계획이다. 특히, 내년 이후에는 정읍 지황의 활용 가치를 높이고 지역 주체들이 참여하는 약용치유산업 활성화 방안을 모색할 방침이다.

황윤창 정읍약용치유네트워크협의체 이사장은 “이번 행사가 정읍 지황의 농업·문화적 가치를 알리고 지역 약용치유산업의 가능성을 공유하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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