제주 2공항 갈등조정협의회 5일 출범…찬성 단체 불참에 ‘대표성·수용성’ 과제

제주 제2공항 건설을 둘러싼 주민 갈등을 해소하기 위한 가칭 ‘제주 제2공항 갈등조정협의회’가 오는 5일 출범한다.

2일 제주도에 따르면 협의회는 조정위원 7명, 이해관계인 4명, 관계 공무원 2명 등 총 13명으로 구성된다. 공정성과 중립성을 확보하기 위해 국무조정실이 지정한 갈등관리 전문기관 5곳에서 각각 3명씩 추천받은 전문가 15명 중 무작위 추첨으로 조정위원 7명을 선정했다.

제주 서귀포시 성산읍 일원에 조성하는 제주 제2공항 조감도. 국토교통부 제공

이해관계인 4명은 공항 예정지 마을 주민, 미래세대, 찬반 측 입장을 대변하는 인사들로 채워졌다. 다만 제주도가 제2공항 건설 찬성 단체들에 공식적으로 위원 추천을 요청하고 직접 방문해 설득했음에도, ‘제주 제2공항 범도민 추진위원회’ 등 일부 찬성 주민단체는 위원 추천을 거부했다.

이에 따라 찬성 측 대신 제주도관광협회가 추천한 경제계 인사가 참여하며, 반대 측에서는 ‘제주제2공항강행저지비상도민회의’ 추천 인사가 합류한다. 공항 예정지 주민은 성산읍 신산리·난산리·수산1리 마을의 추천을 받았고, 미래세대 대표는 제주지역 대학 총학생회 관련 단체에서 추천했다. 관계 공무원 2명을 제외한 11명에게 의결권이 주어진다.

협의회는 첫 회의에서 위원장을 선출하고 운영 규칙과 향후 운영 방향 등을 논의할 예정이다. 이후 월 2~3차례 회의를 열어 주요 쟁점에 대한 정보 제공 방안과 도민 의견수렴 방식 및 절차를 다룬다. 필요할 경우 전문가 설명회와 주제별 토론회도 병행한다.

협의회는 내년 1월까지 논의를 마무리하고 2월 중 그 결과를 도지사에게 전달할 계획이다. 도는 이를 바탕으로 내년 상반기까지 도민 의견수렴을 마칠 방침이다.

다만 갈등조정협의회는 제2공항 건설 찬반 여부를 직접 결정하는 기구가 아니라, 도민이 충분한 정보를 바탕로 판단할 수 있도록 의견수렴 방식과 절차를 논의하는 자문기구다. 이 때문에 일각에서는 사업을 적극적으로 추진해 온 일부 찬성 주민단체가 참여를 거부함에 따라, 향후 논의 결과의 대표성과 수용성을 두고 논란이 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

송창윤 제주도 소통·제2공항담당관은 “서로 다른 입장을 존중하며 충분한 대화와 숙의를 이어가는 것이 중요하다”며 “협의회가 찬반을 결정하는 기구가 아닌 만큼, 다양한 의견을 수렴할 수 있도록 열린 논의 구조를 마련하겠다”고 밝혔다.

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