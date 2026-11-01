“아프면 누구나 치료받을 수 있어야”… 최혁진 의원, 외국인근로자 의료지원 강조

강원 원주 출신 최혁진 국회의원(비례, 과학기술정보방송통신위원회)은 1일 원주 상지대에서 열린 외국인근로자 무료 의료봉사 현장을 찾아 외국인근로자의 의료 접근성을 높이고 지역 내 의료 사각지대를 줄이기 위한 지속적인 관심과 지원이 필요하다고 강조했다.

보건복지부 노동조합이 주최한 이날 의료봉사는 상지대학교 누리관 1층 강원 소셜라운지에서 진행됐다. 말이 잘 통하지 않거나 비용 부담 때문에 병원 이용이 어려운 외국인근로자에게 필요한 진료를 제공하기 위해 마련됐다.

1일 원주 상지대에서 열린 외국인근로자 무료 의료봉사 현장. 최혁진 의원실 제공

원주시민정책연대, 상지대, 경희의료원, 경희국제의료협력회, 한국국제보건의료재단, 아이티에스컨버젼스 등 관계기관이 협력했다. 최혁진 의원실도 의료기관과 지역사회를 연결하는 데 힘을 보탰다.

현장에는 경희대병원과 강동경희대병원 전·현직 의료진으로 구성된 경희국제의료협력회 진료봉사팀을 비롯해 관계기관 관계자와 지역사회 봉사인력 등 약 60명이 참여했다. 내과, 외과, 비뇨의학과, 피부과, 산부인과, 이비인 후과, 치과 7개 진료과목을 운영하고 심전도와 심초음파 검사도 함께 실시했다.

이번 진료는 한국국제보건의료재단의 ‘외국인근로자 무료진료 이 동차량 위탁사업’과 연계해 진행됐다. 경희의료원 의과학문명원 글로벌공공협 력팀이 이동진료차량과 의약품, 현장 운영 인력 등을 지원했다.

최혁진 의원은 "외국인근로자들은 우리 지역의 공장과 산업현장 곳곳에서 함께 일하며 지역경제를 지탱하고 있는 이웃"이라며 "하지만 언어와 경제적 여건 등으로 몸이 아파도 제때 병원을 찾기 어려운 경우가 있다"고 말했다.

이어 "어디에서 왔든, 어떤 일을 하든 아플 때 필요한 치료를 받을 수 있어 야 한다"며 "외국인근로자의 건강을 지키는 일은 개인의 문제가 아니라 지역 사회가 함께 관심을 가져야 할 과제"라고 강조했다.

최 의원은 "휴일에도 의료봉사에 나서주신 의료진과 행사를 준비한 관계기 관, 지역사회 봉사자 여러분께 감사드린다"며 "이번 의료봉사가 일회성 지원에 그치지 않고 지역사회와 의료기관이 지속적으로 협력하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

그러면서 "국회에서도 외국인근로자 의료 접근성을 높이고 지역의 의료 사각지대를 줄일 수 있도록 현장의 목소리를 살피겠다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지