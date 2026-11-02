최저시급 50배… 죽음보다 절박한 밥벌이

456억원의 상금이 걸린 생존 게임에 뛰어든 사람들. 넷플릭스 ‘오징어 게임’의 참가자들은 목숨을 잃을 수 있다는 사실을 알면서도 게임장으로 돌아왔다. 빚더미에 올라앉은 이들에게 죽음보다 절박한 것은 돈이었다. 지난달 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’(사진)는 죽음의 무대를 게임장에서 일터로 옮겼다.



8부작 ‘꿀알바’는 빚에 쫓기는 청년 변혁준(이재욱)이 수상한 인력사무소 ‘거미인력’을 통해 고액 아르바이트에 뛰어드는 이야기다. 전세 사기로 1억원을 잃고 빚까지 불어난 혁준은 최저시급의 50배를 준다는 광고를 발견한다. 첫 일터는 평범한 편의점이지만 기이한 근무 수칙을 어기면 목숨을 위협받는다. 그럼에도 커지는 수익에 일을 그만두지 못한다.



작품은 이유를 알 수 없는 규칙을 지켜야 살아남는 ‘나폴리탄 괴담’의 문법을 활용한다. 편의점과 영화관, 공사장 등 일터마다 새로운 규칙과 기괴한 존재가 등장한다. 익숙한 노동 공간을 공포의 무대로 바꾸는 상상력이 돋보인다. 다만 기발한 설정이 매번 치밀한 전개로 이어지는 것은 아니다. 일부 에피소드에서는 규칙이 만들어내는 긴장감보다 기괴한 사건 자체가 앞서고, 결말 역시 여러 의문을 남긴다.



‘꿀알바’는 밥벌이의 공포를 기괴하면서도 유머러스하게 풀어낸다. 혁준은 괴물 앞에서 도망치고 넘어지고 무릎까지 꿇는다. 이재욱은 어떻게든 살아남으려는 청년을 능청스럽게 연기한다. 동생 지윤(김민하)의 거침없는 행동과 거미인력 사장(이희준)의 섬뜩한 태도도 눈길을 끈다.



지난달 28일 제작발표회에서 김다민 감독은 “만국 공통의 언어는 어쩌면 노동일 수 있겠다는 생각이 들었다”고 했다. 기획총괄을 맡은 한준희 감독 역시 대본에서 가장 인상적이었던 질문으로 “먹고 사는 것보다 무서운 게 또 있을까”를 꼽았다.



1일 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘꿀알바’는 전날 넷플릭스 TV쇼 부문 글로벌 3위에 올랐다. 한국과 프랑스, 독일, 브라질 등 71개국에서 톱10에 진입했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지