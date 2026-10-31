김병기, 영장 반려 50일 만에 경찰 출석…“악의와 거짓 점철된 고발”

차남 취업·대학 편입 청탁과 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 31일 경찰에 출석했다. 경찰이 신청한 구속영장이 보완수사 요구와 함께 반려된 지 50일 만이다. 김 의원은 “악의와 거짓으로 점철된 고발”이라며 혐의를 부인했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난 4월10일 7차 조사 이후 약 6개월 만에 이뤄진 8번째 소환조사다.

차남 취업 특혜와 공천헌금 등 각종 비위 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 31일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 서울=뉴스1

이날 오전 9시56분쯤 서울경찰청 마포청사에 도착한 김 의원은 취재진에게 “그동안 저는 말로는 다 못 할 불이익을 당하고 있다”며 “그럼에도 불구하고 아직까지는 수사의 시간이다. 성실하게 소명해서 무혐의를 입증하겠다”고 말했다. 참고인 회유 의혹에 대해서는 “참고인들이 오히려 증거를 왜곡한 것”이라며 객관적인 자료를 제출하겠다고 했다. 주요 참고인인 민주당 동작갑위원회 사무국장에게 전화를 세 번 걸어 접촉을 시도했다는 구체적인 의혹에 관해서는 “제가 전화하지 않았다”고 답했다.

경찰은 지난해 9월 김 의원의 비위 의혹에 대한 수사에 착수했고, 지난달 7일 특정범죄가중처벌법상 뇌물과 업무방해, 업무상 배임 등 혐의로 김 의원에 대한 사전 구속영장을 신청했다. 그러나 검찰은 같은달 11일 김 의원이 7차례 조사에 응했고, 마지막 조사 이후 영장 신청까지 약 5개월이 지난 점 등을 들어 구속 필요성 소명이 부족하다며 구속영장을 경찰에 반려했다. 일부 혐의에 대해서는 증거 보강도 요구했다.

경찰의 주요 수사 대상은 차남의 취업·편입 과정에서 의원 지위를 이용해 특혜를 제공받았는지다. 경찰은 김 의원이 중소기업 진우산전에 유리한 의정활동을 해준 대가로 차남을 취업시키고, 차남의 급여와 대학 등록금 일부 등 약 6700만원을 뇌물로 받은 것으로 보고 있다. 차남의 숭실대 편입 과정에 부당하게 개입했다는 의혹과 가상자산 거래소에 취업을 청탁했다는 의혹도 수사 대상이다.

공천헌금 관련 의혹은 김 의원 측이 돈을 받았다는 의혹과 다른 의원의 금품 수수를 묵인했다는 의혹으로 나뉜다. 김 의원 측은 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 총 3000만원을 받았다가 돌려줬다는 의혹을 받는다. 이와 별개로 김 의원은 2022년 지방선거 당시 강선우 의원이 김경 전 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 받은 사실을 알고도 묵인해 더불어민주당 공천관리위원회 업무를 방해했다는 혐의도 받고 있다.

기업에서 의정활동 대가로 금품을 받거나 배우자와 함께 공적 경비를 사적으로 사용했다는 의혹도 있다. 경찰은 신라레저에 유리한 의정활동을 해주고 후원금을 받은 혐의와 대한항공에서 가족의 호텔 숙박권을 받은 혐의, 조진희 전 동작구의원의 업무추진비 카드를 사적으로 유용한 혐의 등을 수사해왔다.

김 의원 측은 앞서 제출한 의견서에서도 진우산전 관련 뇌물 혐의에 대해 경찰이 진술을 수차례 바꾼 특정인의 주장에 의존했다고 반박했다. 차남이 실제 출근해 근무한 기록이 있다는 점도 근거로 들었다. 강 의원의 공천헌금 수수를 묵인했다는 혐의에 대해서는 김 전 시의원이 이미 공천에서 배제된 상황이어서 업무방해가 성립하지 않는다는 입장을 밝혔다.

이날은 경찰 수사심의위원회가 정한 사건 처리 기한 마지막 날이기도 하다. 김 의원을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회와 전직 보좌관은 수사 장기화를 이유로 수사심의를 신청했다. 수사심의위는 지난 8월25일 수사팀에 “1개월 이내에 신속히 처리할 것”을 지시했다가, 보완수사를 위한 기간 연장 요청을 받아들여 기한을 이달 말까지 늘렸다.

경찰은 김 의원에 대한 조사를 마치는 대로 혐의별 송치 여부 등 수사 결과를 정리할 전망이다.

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