인천공항 항공사 체크인시스템 복구…5시간여만에 발권 재개

인천국제공항에서 일부 항공사의 체크인시스템에 장애가 발생해 탑승수속 절차가 중단되고 항공편 지연이 잇따랐다.



30일 인천국제공항공사 등에 따르면 이날 오전 4시 30분부터 인천공항에서 발권시스템을 연결하는 항공사 네트워크 '에어링크'(ARINC)에 장애가 발생했다.

30일 인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 항공사 3곳이 발권을 중단했다. 이날 인천 영종도 인천국제공항 제1여객터미널 전광판에 지연 안내문이 표시되고 있다.

이에 따라 제1여객터미널 항공사 8곳과 제2여객터미널 항공사 5곳에서 간헐적으로 통신이 끊기는 현상이 이어졌다.



특히 오후 들어서는 중국남방항공, 중국동방항공, 중국국제항공(에어차이나) 등 3곳의 발권 시스템(트래블스카이)에 오류가 생겨 일반 발권 업무가 중단됐다.



각 항공사 체크인 카운터에는 출국수속을 앞둔 여객들이 긴 대기 줄을 형성하면서 극심한 혼잡이 발생했고, 일부 이용객의 항의가 빗발쳤다.



일반 발권이 중단된 항공사들은 출국 시간이 임박한 일부 승객들을 대상으로만 제한적으로 수기 발권을 진행했다.



이날 오후 5시 기준 중국 상하이, 광저우, 칭다오 등으로 향하는 항공기 38편이 지연돼 승객 1천200여명이 대기한 것으로 집계됐다.



이후 에어링크 네트워크 장애는 복구됐으나 항공사 발권 시스템 오류는 지속되다가 오후 5시에야 완전히 복구가 이뤄지며 발권 업무도 재개됐다.



다만 5시간여 동안 항공사 3곳의 이용객들이 출국수속을 밟지 못한 상태여서 출국장 혼잡이 해소되기까지 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다.



이날 동방항공 카운터 앞에서 만난 노진성(35) 씨 부부는 "중국 상하이를 들러 이집트 여행을 갈 계획인데 항공기 지연이 불가피해 환승 일정이 모두 틀어져 버렸다"고 하소연했다.

30일 인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 항공사 3곳이 발권을 중단했다. 이날 인천 영종도 인천국제공항 제1여객터미널에서 승객들이 발권을 기다리고 있다.

출국 시간이 임박한 일부 승객은 항공사 측이 구체적인 시스템 복구 시점을 알리지 않는다며 체크인 카운터 앞에서 강하게 항의하기도 했다.



한 중국인 여성은 "어떤 상황인지 물어봐도 단지 기다려야 한다고 말할 뿐"이라며 "이미 예정된 출국 시간은 지나서 (출국 지연에 관한) 증빙 서류를 받을 수 있는지 알아보고 있다"고 말했다.



인천공항공사는 항공사들이 이용하는 미국 에어링크의 글로벌 네트워크 불안정으로 인해 장애가 발생한 것으로 보고 터미널 혼잡 관리에 나섰다.



인천공항공사 관계자는 "네트워크 장애에 이어 발권 시스템 오류까지 발생한 원인을 파악할 예정"이라며 "공항 운영 상황을 모니터링하며 안정적이고 원활한 서비스 제공에 힘쓰겠다"고 말했다.



인천공항 1터미널 항공사 3곳 발권 중단…네트워크 장애 [독자 제공. 재판매 및 DB 금지][]

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지