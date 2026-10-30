공소청 찾은 김지용… “친정 온 기분, 공소청과 상호협력하겠다”

김지용 중대범죄수사청장이 공소청을 찾아 이정현 검찰총장 직무대행과 면담해 양 기관 협력 방안을 논의했다.

김 청장은 30일 오후 1시49분쯤 이 대행 예방차 서울 서초구 공소청 본청을 찾았다. 2일 중수청과 공소청 출범 이후 양 기관 수장이 공식 면담을 하는 것은 이번이 처음이다.

김지용 중수청장이 30일 서울 서초구 공소청에서 이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)을 예방한 뒤 건물을 나서고 있다. 연합뉴스

김 청장은 예방에 앞서 만난 취재진에 “새 형사사법 체계 시행 중 기소와 공소유지 담당인 공소청과 수사 전문 기관인 중수청 관계가 매우 중요하다”며 “이 대행을 만나 상호 협력 방안에 대해 다양하게 논의하려고 한다”고 밝혔다.

김 청장은 오후 2시43분쯤 예방을 마치고 나온 뒤 “전에 근무하던 곳이라 모처럼 친정에 온 기분”이라며 “공소청과 중수청이 새 형사사법 체계에서 굉장히 중요하고, 계속 협력 관계가 필요하다는 부분에 대한 공감대가 있었다”고 전했다. 그러면서 “신설 기관으로서 부족한 게 많은데, 그런 것에 대해 적극적으로 지원과 협조를 많이 해주시겠다는 (이 대행의) 말씀이 있어서 굉장히 의미가 있었다”고 했다.

최근 양 기관이 이견을 보인 공정거래 범죄에 대한 자진신고자 감면(리니언시) 제도 주도권과 관련한 논의가 있었는지에 대해서는 “상호 협력해 잘 하기로 했다”고 답했다. 향후 국무회의 참석 입장을 묻자 “살펴보겠다”며 말을 아꼈다.

중수청은 이번 면담에 대해 “전반적인 형사사법 체계의 안정적인 운영을 위한 협력 필요성에 공감하고 실질적인 방안을 폭넓게 논의했다”며 “향후 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 긴밀한 협력관계를 이어가기로 했다”고 밝혔다.

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