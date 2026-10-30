美, 한미 국방장관 회담 자료 안 내…"전작권 이견 시사 아냐"

미국 국방부(전쟁부)가 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)를 계기로 열린 한·미 국방장관 회담 이후 별도의 발표문을 내지 않은 것과 관련해 “전시작전통제권 전환이나 한미안보협의회의(SCM)를 둘러싼 한·미 간 이견을 시사하는 것은 아니다”라는 취지의 입장을 밝혔다.
29일(현지시간) 미 국방부 관계자는 한·미 국방장관 회담 결과자료를 별도로 배포하지 않은 이유에 대해 “배포할 것이 없다”며 “이번 회담은 간단한 풀어사이드(pull-aside) 회담이었고, 이런 유형의 만남에 대해서는 발표자료(리드아웃)를 내지 않는 것이 국방부의 관례”라고 설명했다. 이어 “다른 풀어사이드 회담들도 별도의 발표자료가 없었다”며 “한국 측 발표자료는 양측 논의 내용을 정확히 반영하고 있다”고 말했다. 풀어사이드 회담은 다자 행사 참석 등을 계기로 현장에서 이뤄지는 약식 회동을 뜻한다.
강신철 국방부 장관은 28일 아세안 확대 국방장관회의에 참석해 피트 헤그세스 미 국방장관과 공식적으로 처음 만났다. 회담 이후 한국 국방부는 “역사적인 제58차 한미안보협의회의(SCM)의 성공적 개최가 중요하다는 데 한·미가 공감했다”며 “12월 워싱턴에서 한·미 국방장관 회담을 열기로 했다”고 발표했다. 이어 “헤그세스 장관은 전작권 전환에 대한 미국의 의지를 재확인했고, 전작권 전환이 적기에 순조롭게 이뤄질 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다.
그러난 미 국방부는 이번 회의 기간 헤그세스 장관이 일본과 호주, 인도, 필리핀 등 각국 국방장관과 회담한 결과를 홈페이지에 별도 보도자료로 공개한 반면 한국과의 회담 결과는 공개하지 않았다. 이를 두고 일부 언론에서는 그 배경에 전작권 전환 등을 둘러싼 한·미 간 이견이 있는 것 아니냐는 해석을 제기했다.
미 국방부 관계자는 이 같은 해석에 대해 “미국의 발표자료가 없다는 것이 전시작전통제권이나 한미안보협의회의(SCM)와 관련해 한·미 간 이견이나 긴장을 시사한다는 주장은 옳지 않다”며 “이 사안들은 미 국방부의 통상적인 보도자료 배포 관행과 아무런 관련이 없다”고 강조했다.
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