무인기·600㎜ 방사포 과시… 北 자폭드론, 韓 모형 GP 때렸다 [북*마크]

북한이 김정은 국무위원장이 참관한 무인항공기술 전시회에서 600㎜ 초대형 방사포 사격과 무인기 공격 장면 등을 공개했다. 러시아·우크라이나 전쟁 등에서 무인기가 현대전의 핵심 전력으로 부상한 흐름에 맞춰 무인전력과 정밀타격 능력을 동시에 과시하려는 의도로 풀이된다.

북한 대외 매체 조선중앙통신은 30일 “‘무인항공기술발전-2026’ 전시회가 지난 29일 성대히 진행됐다”며 “전시회 행사에 참석한 김 위원장을 군수공업부문, 국방성 지도간부 등이 정중히 맞이했다”고 보도했다.

북한이 지난 29일 '무인항공기술발전-2026' 전시회 기념 위력시위에서 자폭 무인기로 철조망에 둘러싸인 표적 시설물을 타격해 폭발이 일어나고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

통신은 김 위원장이 ‘중요 연설’에서 “무인기 분야에서의 절대적 우세를 목표로 하는 것이 현대전의 변화양상에 따르는 필수불가결한 선택”이라며 관련 기술 확대강화를 위한 중대조치들을 발표했다고 전했다. 김 위원장은 연설에서 “힘이 곧 평화이고 평화는 힘으로만 담보된다”며 “나라의 과학계가 총분기하여 무인항공기술분야, 국방인공지능분야에서도 기적적인 결실들을 만들어내야 한다”고 강조했다.

전시회를 기념한 각종 무인기들과 중요무기체계들의 ‘위력시위’도 있었다. 통신은 “위력시위에서는 각이한 전술자폭무인공격기들과 전술순항비행탄사격, 다목적무인기의 공습, 600㎜다련장방사포병대대 사격이 진행됐다”고 밝혔다. 이어 “전술 자폭무인공격기들과 다목적무인기에서 발사된 공중대 지상 미사일들, 순항 비행탄들은 섬 표적을 100%의 명중 정확도로 정밀타격했다”며 며 “일명 ‘저격수’라고 불리는 초정밀 600㎜ 대구경방사포의 전투사격이 처음으로 직접 군중 앞에 공개됐다”고 설명했다. 그러면서 “모든 중요 무기 체계들의 전투적 신뢰성과 효과성이 만족스럽게 검증됐다”고 강조했다.

북한 조선중앙통신은 “29일 ‘무인항공기술발전-2026’ 전시회를 개최했다”고 30일 보도했다. 전시회는 김정은 북한 국무위원장과 딸 주애, 부인 리설주 등이 참관했다. 조선중앙통신

북한 매체들이 이날 공개한 사진에는 600㎜ 초대형 방사포 10여발을 동시에 발사하는 모습과 무인기에서 미사일이 발사되는 장면, 자폭드론이 한국군 GP로 추정되는 모의 표적을 공격하는 장면 등이 담겼다. 전시회와 시험사격 장소를 언급하지 않았지만, 전시 구조물 등으로 볼 때 지난해 북한 공군 창설 80주년 행사가 열린 원산갈마비행장으로 추정된다. 행사에는 김 위원장 부인 리설주 여사와 따라 주애가 동행했다. 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장과 리병철 당 군수정책담당 총고문, 김성기 국방상, 조용원·조춘룡 당 비서, 김정식 노동당 중앙위원회 제1부부장, 최선희 외무상 등이 김 위원장을 수행했다.

북한 조선중앙통신은 30일 “전날 저격수라는 이름을 붙인 초정밀 600㎜ 대구경 방사포의 전투 사격을 진행했다”고 보도했다. 조선중앙통신

북한이 발사한 탄도미사일은 600㎜ 초대형 방사포(KN-25)로 추정된다. 600㎜ 초대형 방사포는 북한이 전술 핵탄두 ‘화산-31’을 탑재할 수 있다고 주장하는 대남 타격용 무기다. 사거리는 400㎞ 안팎으로, 접경지역에 배치될 경우 남한 대부분 지역이 사정권에 들어간다.

합동참모본부는 전날 북한의 미사일 발사 사실을 포착해 발표했다. 합참은 “북한 원산 일대에서 낮 12시 30분께 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발 등이 발사됐다”며 “포착된 미사일은 약 250㎞를 비행했으며, 정확한 제원에 대해서는 한·미가 정밀 분석 중”이라고 설명했다.

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