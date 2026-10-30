신지호 “한동훈 복당, 장동혁이 강조한 ‘전당원투표’로 풀자”

신지호 신임 청년정책조정위원회 부위원장이 26일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 제7차 회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스

신지호 전 국민의힘 의원이 장동혁 대표에게 한동훈 무소속 의원의 복당을 두고 전 당원 투표에 부치자고 제안했다.

친한(친한동훈)계인 신 전 의원은 30일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 인터뷰에서 “보수통합은 국민의힘 안으로 다 같이 뭉치는 것”이라고 정의했다.

이에 진행자가 “국민의힘으로 뭉치려면 한 의원 복당 문제부터 풀어야 하는데 풀릴까”라고 묻자 신 전 의원은 “쉽지 않아 보인다”고 답했다.

이어 “장 대표와 가까운 사람들이 ‘장동혁이 있는 한 한동훈 복당 절대 안 된다’고 말하고 있다”며 “정치인들이 ‘한동훈이 들어오면 나는 유리해질까 불리해질까’ 주판알 튕기고, 이해관계에 따라 '찬성할까 반대할까'라는 것은 건강하지 못하다”고 지적했다.

그러면서 “장 대표가 ‘당원 주권주의’ ‘당원이 주인이 되는 정당’을 좋아하는데 전당원 투표를 통해서 한동훈 복당을 깔끔하게 해결하는 것도 방법”이라고 말했다.

신 전 의원은 장 대표가 이 제안을 받을 가능성이 조금이라도 있는지를 묻는 질문에 “본인 평상시 얘기대로 하면 그렇게 해야되지 않느냐”라고 답했다.

이어 “당원직선제가 장 대표의 정치 브랜드라는 것 아니냐. 그렇다면 당의 앞날에 커다란 영향을 미칠 이런 문제(한동훈 복당 여부)는 전 당원 투표에 부칠 수 있다”고 부연했다.

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