장동혁, 박정희 생가서 영화 ‘암살자(들)’ 겨냥…“역사 왜곡에 분노”

국민의힘 장동혁 대표는 30일 경북 구미 박정희 전 대통령 생가를 찾아 “어떤 의도를 갖고 역사를 왜곡하려 하더라도 박 전 대통령이 이룬 조국 근대화의 역사는 흔들리지 않을 것”이라고 강조했다.

장 대표는 이날 박 전 대통령 생가를 방문한 뒤 기자들과 만나 영화 ‘암살자(들)’로 촉발된 역사 왜곡 논란을 거론하며 “오늘 방문이 최근 일어난 역사 왜곡 문제에 대해 국민을 대신해 우려와 분노를 표현하는 자리가 됐으면 한다”고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 30일 오전 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾아 추모관에서 참배를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 박 전 대통령 생가 추모관에서 박 전 대통령과 육영수 여사 영전에 참배하고, 방명록에 “중단하는 자는 승리하지 못한다. 잊히지 않는 이름, 흔들리지 않는 역사. 근대화의 국부 박정희”라는 글을 남겼다.

생가 방문에는 장 대표를 비롯해 정희용 사무총장, 경북도당위원장 김형동 의원 및 구미 지역 구자근·강명구 의원 등이 동행했다. 구미 지역 당원 등 100여명이 모여 ‘장동혁 왕자 구미 방문 대환영’ 등 문구가 적힌 현수막을 흔들며 환영했다.

국민의힘 장동혁 대표가 30일 오전 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾아 남긴 방명록. 연합뉴스

장 대표 등은 이후 무을면으로 이동해 벼 베기 봉사활동을 한 뒤 농민간담회를 열어 농지 전수조사 및 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양동반자협정) 가입 문제에 대한 우려를 청취한다.

그는 정부가 추진하는 농지 전수조사와 관련 “농촌 현실을 전혀 무시한 전수조사다. 강행한다면 투기를 잡는 목적이 아니라, 다른 정치적 목적을 의심할 수밖에 없다”며 “즉각 중단하고, 농민들 의견을 충분히 들은 다음 재설계하라”고 말했다.

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