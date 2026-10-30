박지원, 유시민 향해 “DJ에 퍼붓던 저주 왜 李대통령에 반복하나”

더불어민주당 박지원 의원. 연합뉴스

더불어민주당 박지원 의원이 이재명 대통령의 국정 운영을 지속해서 비판해 온 유시민 작가를 향해 비판의 화살을 야당 측으로 돌릴 것을 요구했다.

박 의원은 30일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 유 작가의 지성과 언변을 높이 평가하면서도, 이재명 대통령에 대한 지속적인 비판 태도에 대해 아쉬움을 토로했다.

박 의원은 국회의사당 정가에서 유 작가의 비판이 이어지는 점을 짚으며 “고장 난 축음기처럼 과거 김대중(DJ) 전 대통령에게 퍼붓던 비판을 이재명 대통령에게도 반복하는 이유가 무엇이냐”고 지적했다.

이어 “근자 내란 세력이나 윤어게인, ‘장한오’ 세력을 향해 한마디라도 하셨는지 귀를 의심케 한다”고 말했다.

여기서 박 의원이 언급한 ‘장한오’는 야권 세력 주요 정치인인 장동혁 국민의힘 대표, 무소속 한동훈 의원, 오세훈 서울시장을 묶어 지칭한 표현으로 풀이된다.

박 의원은 “저는 아직도 유 작가가 우리 편이라 생각한다”며 “돌아와서 내란 세력 ‘장한오’와 싸워 이겨야 나라가 산다는 신념을 함께 나누길 바란다”고 밝혔다. 그러면서 “목표가 같다고 굳게 믿는 만큼 함께 가자”고 덧붙였다.

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