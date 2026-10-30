한미일 외교장관, 30일 美서 회동…한반도 논의 주목

한국과 미국, 일본 외교장관이 30일(현지시간) 미국에서 만나 한반도 문제와 지역·글로벌 정세, 경제안보 협력 방안 등을 논의한다.

외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 이날 오후 미국 애틀랜타에서 열리는 주요20개국(G20) 외교장관회의를 계기로 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한미일 외교장관회의를 개최할 예정이다. 미 국무부도 루비오 장관 일정 공지를 통해 한미일 외교장관 회의가 30일 오후 4시 40분 비공개로 개최되고, 이어 5시 10분 세 장관이 함께 3국 북극·태평양 파트너십 협력 각서 서명식에 참석할 예정이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 9월 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. AP연합뉴스

이번 회의는 지난 7월 7일 튀르키예 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의, 7월 22일 필리핀 아세안지역안보포럼(ARF), 9월 21일 미국 뉴욕 유엔총회 계기 회동에 이어 넉 달 새 네 번째로, 직전 회의 이후 한 달여 만이다.

3국 외교장관은 이번 회의에서 북한의 최근 탄도미사일 발사와 김정은 북한 국무위원장의 방중 이후 북·중 밀착 양상 등을 평가하고, 대북 공조 방안을 논의할 것으로 예상된다. 앞서 3국 외교장관은 지난달 21일 뉴욕에서 열린 회의에서 북한의 완전한 비핵화 의지를 재확인하고, 북한의 대화 복귀를 촉구했다. 당시 공동성명에서는 대화의 길이 열려 있다는 점을 강조하는 한편, 북한의 핵·탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출 지원 금지 의지를 재확인하고 유엔 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동 및 북한 사이버 위협 대응 진전을 환영했다.

이와 함께 대만해협 등 역내 정세와 에너지·경제 안보 협력 방안도 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 3국은 지난달 회의에서 대만해협의 평화와 안정을 논의하고 자의적인 수출 제한 조치 등 경제적 강압에 반대하면서 공급망 조기경보 시스템을 강화하기로 합의했다.

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