오세훈, 최불암 별세에 “서울시 최장수 홍보대사…마음이 먹먹”

오세훈 서울시장이 30일 배우 고(故) 최불암의 별세 소식에 “언제까지나 곁에 계실 것 같던 국민의 아버지를 이제 추억 속에서 만나야 한다니 마음이 먹먹하다”며 애도했다.

오세훈 서울시장(왼쪽)과 배우 최불암. 연합뉴스

오 시장은 이날 페이스북에 ‘우리 모두의 아버지, 최불암 선생님’이라는 제목의 글을 올려 “‘수사반장’의 박 반장으로, ‘전원일기’의 김 회장으로 화면 속에서 만날 때마다 마음이 푸근해지던 분이었기에 빈자리가 더욱 크게 느껴진다”고 말했다.

이어 “선생님의 너털웃음에는 우리네 아버지의 모습이 있었고, 그 목소리에는 힘겨운 시절을 견뎌온 세대의 애환이 배어 있었다”며 “14년 동안 전국의 소박한 밥상을 찾아다니며 평범한 이웃들의 삶에 귀 기울였고 어려운 아이들의 손을 잡아주는 일도 마지막까지 놓지 않았다”고 회고했다.

서울시와의 인연도 언급했다. 그는 “선생님은 1998년부터 서울시 홍보대사로 함께해 주신 최장수 홍보대사였다”며 “오랜 세월 서울의 얼굴이 돼 주신 그 마음을 서울식구 모두가 한마음으로 기억하겠다”고 했다. 28년간 서울시 홍보대사로 활동해 온 최불암은 2023년 오 시장으로부터 감사패를 받기도 했다. 코로나19가 확산했던 2020년에는 ‘견디어내는 따뜻한 힘’이라는 주제로 시민들에게 위로의 메시지를 전달했다.

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