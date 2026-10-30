현대글로비스, 3분기 영업익 5665억 원 ‘역대 최대’…해운 호조에 실적 성장

현대글로비스가 해운과 물류 사업의 성장에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 계열사 외 고객을 대상으로 한 해운 사업이 확대되면서 매출이 20% 넘게 증가했다. 다만 유통 부문은 원화 강세와 비철금속 시황 둔화로 수익성이 악화했다.

현대글로비스 자동차운반선(PCTC) 글로비스 센추리호. 현대글로비스 제공

30일 현대글로비스의 3분기 실적 공시에 따르면 연결 기준 매출액은 9조536억원, 영업이익은 5665억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 각각 23.1%, 8.1% 증가한 수치로, 매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대다. 영업이익률은 6.3%를 기록했다.

사업 부문 가운데 해운의 성장세가 가장 두드러졌다. 해운 매출은 1조8137억원으로 전년 동기 대비 37.1% 늘었고, 영업이익은 2279억원으로 16.6% 증가했다. 계열사 외 고객을 대상으로 한 고운임 운송 사업이 확대되고 선박 운영 효율이 개선된 영향이다.

물류 부문은 북미 지역을 중심으로 해외 운송 물량이 늘면서 매출 2조9502억원, 영업이익 2233억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 17.9%, 19.6% 증가했다. 컨테이너 운임 시황도 실적 개선에 영향을 미쳤다. 유통 부문은 매출과 영업이익이 엇갈렸다. 신흥국으로 수출하는 반조립제품(CKD) 물량이 늘면서 매출은 4조2897억원으로 21.5% 증가했다. 반면 영업이익은 1153억원으로 18.7% 줄었다. 비철금속 시황 둔화와 원화 강세로 트레이딩 사업의 수익성이 떨어진 탓이다.

현대글로비스 관계자는 “고객이 신뢰할 수 있는 글로벌 공급망 파트너로서 역할을 다하며 안정적으로 수익을 창출해 나가겠다”며 “이를 기반으로 지속 가능한 기업가치 제고 노력도 이어가겠다”고 말했다.

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