한병도, 정부 신규 택지 지정에 "교통·정주여건·착공 챙길 것"

더불어민주당 한병도 원내대표는 30일 정부가 김포와 구리, 하남 등 서울과 가까운 경기 지역에 7만6천가구 이상을 공급하는 신규 공공주택지구를 지정한 데 대해 "국민 주거 안정을 위한 이재명 정부의 약속이 실천으로 이어지고 있다"고 말했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지난 8·13 대책에서 발표한 물량까지 더하면 10만 호가 넘는 주택의 공급 기반을 마련한 것"이라며 이같이 밝혔다.



한 원내대표는 "이번 후보지는 서울 경계를 기준으로 약 5㎞ 이내 도심 접근성이 좋은 지역을 중심으로 선정했다"며 "이미 훼손돼 환경적 보존 가치가 낮은 지역을 활용해 실수요자의 주거 선택지를 넓힌다는 의미가 있다"고 강조했다.



이어 "이제 중요한 것은 차질 없는 이행"이라며 "민주당은 정부 및 해당 지자체와 긴밀히 협력해 새 주택 공급 후보지의 선제적 교통망 확충과 정주 여건 개선, 신속한 착공까지 확실히 챙기겠다"고 했다.



그러면서 "국회에 계류 중인 도시정비법을 비롯한 부동산 공급 관련 입법의 연내 처리에도 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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