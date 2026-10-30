강신철 "美헤그세스, 한미동맹 이상설은 '가짜뉴스'라고 해"

강신철 국방부 장관이 최근 불거진 한·미동맹 이상 기류설 진화에 나섰다. 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 이에 대해 “가짜뉴스(fake news) 라는 반응을 보였다”며 한·미 간 이견이 없었다고 강조했다.

강신철 국방부 장관. 뉴스1

30일 강 장관은 이날 필리핀에서 열린 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)에 참석하고 귀국해 국방부 청사로 출근하는 길에 기자들과 만나 ‘한미 간 이견이 정말로 없었느냐’는 질문에 “이견이 없었다”고 이같이 밝혔다. 그러면서 “오히려 지금 많은 이야기들(한·미동맹 이상설)이 나오고 있는 것에 대해서 헤그세스 장관께서 딱 한마디 말씀하셨다. 페이크 뉴스라고”라며 “저도 그것에 동의한다”고 부연했다.

강 장관은 ADMM-Plus 참석을 계기로 지난 28일 헤그세스 장관과 40여분간 별도 회담을 진행했다. 이 자리에서 최근 국내에 불거진 한·미동맹 이상기류 보도와 관련된 한국 측의 언급이 있었고, 이 과정에서 헤그세스 장관은 ‘가짜뉴스’라고 반응한 것으로 알려졌다.

강 장관은 내년 한·미안보협의회의(SCM)에서 전시작전통제권(전작권) 전환 목표연도 설정을 위한 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 검증을 완료한다는 데도 미측이 동의했느냐는 질문에는 즉답을 피했다. 그러면서 “전작권 전환에 대해서도 뜻을 함께 모으기로 했다는 것이 가장 큰 성과”라고 강조했다.

또 한·미 간 대북 정보공유 제한을 조속히 풀자는 이야기를 나눴느냐는 질문에는 “군사적으로는 아주 일부분이어서 저희는 그렇게 큰 문제 의식은 갖고 있지 않다”며 “다른 정보 분야라고 생각하시면 될 것”이라고 했다.

강 장관은 이번 회담이 한·미동맹의 굳건함을 재확인할 수 있었던 좋은 회담이었다는 점을 강조했다.

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