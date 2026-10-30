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李대통령 “우리 시대의 아버지, 국민배우 최불암 선생님 별세에 깊은 애도"

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령은 30일 “국민배우 최불암 선생님의 별세에 깊은 애도를 표한다”고 밝혔다.

 

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 ‘우리 시대의 아버지, 최불암 선생님의 명복을 기원합니다’라는 제목의 글에서 “사회의 그늘을 살피고 어려운 이웃의 아픔을 돌아보려 하셨던 선생님의 뜻을 깊이 새기겠다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령. 연합뉴스
이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 “연극 무대에서 출발해 ‘수사반장’의 박영한 반장과 ‘전원일기’의 김 회장으로 오랜 세월 국민의 사랑을 받아오신 선생님”이라며 “정의를 지키는 형사로, 정겨운 아버지로 우리 곁에 함께해 주신 선생님의 모습은 오래도록 국민의 마음속에 남을 것”이라고 추모했다. 또 “‘좋은 배우가 되려면 자신이 먼저 사람이 돼야 한다’는 말씀처럼, 선생님은 연기를 넘어 사람과 세상을 향한 따뜻한 마음을 보여주셨다”고 했다. 

 

이 대통령은 “선생님께서 출연하신 작품 속 인자한 목소리와 호탕한 웃음소리가 여전히 생생하다”며 “우리 시대의 아버지로 오랜 세월 국민 곁을 지켜주신 선생님을 기억하겠다”고 썼다. 고인은 전날 밤 10시쯤 서울 강서구 한 병원에서 입원 치료 중 세상을 떠났다. 


이강진 기자 jin@segye.com 기자페이지 바로가기

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