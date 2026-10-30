삼성전자, 일상에 필요한 기능 담은 갤럭시 A18 LTE 국내 출시

삼성전자가 40만원대 가격에 대화면과 인공지능(AI), 대용량 배터리를 갖춘 보급형 스마트폰 갤럭시 A18 LTE를 국내에 선보인다.

삼성전자는 갤럭시 A18 LTE를 30일 국내 출시한다고 밝혔다. 이동통신 3사 모델과 자급제 모델로 판매되며 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장, 오픈마켓 등에서 구매 가능하다. 색상은 블랙·실버·라이트 블루 3종이다. 출고가는 42만5700원이다.

갤럭시 A18 LTE에는 169.1㎜(6.7형) 풀HD+ 슈퍼 아몰레드 디스플레이가 탑재됐다. 큰 화면을 통해 동영상이나 사진 등을 보다 선명하게 볼 수 있도록 했다.

AI 기반 검색 기능도 지원한다. 구글 '제미나이'를 통해 자연어로 질문할 수 있고, '서클 투 서치'를 이용하면 화면에 표시된 사물이나 장소 등을 손가락으로 선택해 관련 정보를 바로 검색할 수 있다.

여행을 준비하면서 제미나이에 준비물이나 추천 활동을 질문해 계획을 세우거나, 동영상을 보던 중 궁금한 장소나 제품이 등장하면 서클 투 서치로 해당 영역을 표시해 정보를 찾아보는 식이다.

후면에는 5000만 화소 광각 카메라를 중심으로 초광각·접사 카메라를 더한 트리플 카메라가 적용됐다. 인물 사진부터 넓은 풍경, 가까운 거리의 작은 피사체까지 상황에 맞춰 촬영할 수 있다. 전면 카메라는 1300만 화소로 셀피 촬영이나 가족·친구와의 영상통화 등에 활용할 수 있다.

배터리 용량은 5000mAh(암페어)다. 출퇴근길 동영상 시청과 외출 중 사진 촬영, 모바일 게임 등 장시간 스마트폰을 사용하는 환경을 고려했다.

제품 두께는 7.7㎜, 무게는 196g이다. IP64 등급 방진·방수도 지원해 먼지 유입과 물 튀김에 견딜 수 있도록 설계됐다.

생활 편의 기능으로는 삼성월렛을 지원한다. 삼성월렛에 결제카드를 등록하면 실물카드 없이 스마트폰만으로 매장에서 결제할 수 있다.

사진과 동영상 등 저장할 콘텐츠가 많아질 경우 별도 판매되는 마이크로SD 카드를 이용해 저장공간을 최대 2TB(테라바이트)까지 추가할 수 있다.

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