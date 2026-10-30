‘안정 속 쇄신’… 권영수 수펙스 사장 승진·정승일 SK이노 신임 CEO로

SK그룹이 글로벌 경영 환경의 불확실성에 선제적으로 대응하고 지속가능한 성장 기반을 확고히 다지기 위해 2027년 사장단 인사를 단행했다. SK그룹은 주요 계열사 최고경영자(CEO)들을 유임해 경영 안정성을 확보하는 한편 검증된 실무형 리더를 새롭게 발탁했다. 기존 주력 사업의 본원적 경쟁력을 강화하면서 안정적 수익 구조를 확보하고 글로벌 기술 및 사업 혁신을 가속화하기 위해서다.

20일 SK그룹에 따르면 지주회사인 SK㈜는 현 CEO인 장용호 대표이사가 유임되어 중심을 잡는 가운데 포트폴리오 관리 전문가인 김선혁 SKC 전략부문장을 담당 사장으로 승진 발탁했다. SK㈜는 그간 사업 체질을 근본적으로 개선하기 위해 추진해온 ‘포트폴리오 리밸런싱’을 조속히 완수할 방침이다.

에너지·화학 사업군에서는 전문성 중심의 시너지 구조를 구축해 대외 리스크에 대한 대응력을 강화했다. SK이노베이션은 전력·에너지 전문가인 정승일 사장을 신임 CEO로 내정했다. 정 CEO는 글로벌 경기 둔화와 에너지 시장 변동성 등 대외 리스크에 대응하고, 주력 사업의 본원적 경쟁력을 높이는 동시에 신규 전력 사업을 본격화 할 예정이다.

SK㈜ 운영 전반을 총괄해온 강동수 사장은 SK이노베이션의 각자 대표이사 및 SK에너지 대표이사로 내정됐다. 강 사장은 기존 사업에서 탄탄한 현금 흐름을 창출하고, 이를 미래 신사업 투자로 연결하는 선순환 구조를 공고히 다질 계획이다.

SK이노베이션 산하 자회사인 SK지오센트릭 CEO는 SK엔무브 CIC(사내독립기업)를 이끌어온 김원기 사장이 겸직한다. 김 사장은 윤활유 사업에서 쌓은 수익 창출 경험을 바탕으로 고부가 화학사업의 수익성 개선을 최우선 과제로 추진할 방침이다.

SK디스커버리는 윤병석 SK가스 사장을 대표이사로 내정했다. 윤 사장은 디스커버리의 중장기 성장 전략을 구체화하는 과제를 이끈다. SK가스 대표이사에는 송경열 전략본부장이 승진·내정돼 밸류 체인 고도화와 재무구조 개선에 나선다.

SK그룹의 최고 협의기구인 수펙스추구협의회에도 차세대 실무형 리더를 전진 배치했다. 권영수 SK이노베이션 전략본부장이 수펙스추구협의회 담당 사장으로 승진해 멤버사 간 시너지를 강화하고 그룹의 미래 준비 과제를 수행할 예정이다.

SK그룹은 글로벌 시장의 불확실성에 대응해 해외 사업 리더십 강화에도 나섰다. 기존 미주·중국·일본에 이어 성장 잠재력이 높은 동남아 지역 총괄을 신설하고 추형욱 사장을 보임했다. 이를 통해 AI, 친환경, 첨단 소재 등 그룹의 주요 사업의 현지 연구개발(R&D)과 사업화를 속도감 있게 추진해 글로벌 톱티어 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

SK그룹은 안정 속 과감한 쇄신과 검증된 책임경영 체제를 바탕으로 강도 높은 포트폴리오 리밸런싱을 조기에 매듭짓고, AI 및 첨단 기술 중심의 미래 성장동력을 확보해 지속가능한 성장을 이어간다는 방침이다.

SK그룹 관계자는 “이번 인사는 불확실한 경영 환경 속에서 본원적 경쟁력을 강화하고, 선제적 사업 재편과 기술 혁신을 통해 새로운 도약의 전기를 마련하기 위한 것”이라면서 “그룹의 질적 성장과 기업 가치 제고에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

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