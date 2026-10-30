윤일상, 故 최불암 추모 “한 시대 함께 살며 온기 남겨주신 분”

사진=사단법인 제로캠프, MBN 제공

작곡가 윤일상이 세상을 떠난 배우 고(故) 최불암을 추모했다.

윤일상은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 최불암의 사진을 게재하고 고인을 향한 애도의 글을 남겼다.

그는 “영원한 국민 아버지, 최불암 선생님”이라며 “어린 시절부터 우리 곁에 늘 계셨기에, 마치 영원히 함께하실 것만 같았다”고 적었다.

이어 “‘수사반장’의 정의로운 반장님으로, ‘전원일기’의 따뜻하고 든든한 아버지로, 선생님은 오랜 세월 우리 삶의 한 부분이셨다”며 고인이 남긴 작품과 연기를 떠올렸다.

윤일상은 최불암의 인간적인 면모도 기렸다. 그는 “특유의 호탕한 웃음과 깊고 따뜻한 목소리, 그리고 그 안에 담긴 인간에 대한 애정은 세월이 흘러도 잊히지 않을 것”이라며 “한 시대를 연기하신 분이 아니라, 한 시대를 함께 살아주시고 우리 모두의 마음에 온기를 남겨주신 분이셨다”고 전했다.

그러면서 “선생님, 참으로 감사했습니다. 더 따뜻한 저녁의 소리를 만들어 주셔서 고맙습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다”라고 애도했다.

최불암은 지난 29일 오후 서울 강서구의 한 병원에서 치료를 받던 중 건강 악화로 세상을 떠났다. 향년 87세. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 재활 치료에 전념해 왔으나 최근 건강이 악화한 것으로 알려졌다.

고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러지며, 유족으로는 아내인 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비가 있다.

1959년 연극 ‘햄릿’으로 연기 활동을 시작한 최불암은 1967년 KBS 특채 탤런트로 선발된 뒤 본격적으로 안방극장에 얼굴을 알렸다. 이후 MBC 드라마 ‘수사반장’에서 정의로운 형사 반장 역을 맡아 큰 사랑을 받았으며, 장수 드라마 ‘전원일기’에서는 따뜻하고 든든한 아버지의 모습으로 시청자들의 기억에 남았다.

2011년부터는 KBS 1TV ‘한국인의 밥상’을 진행하며 전국 각지의 음식과 그 안에 담긴 사람들의 이야기를 전했다. 오랜 시간 프로그램을 이끌어 온 그는 지난해 하차한 뒤 건강 회복에 힘써 왔다. 올해에는 MBC 다큐멘터리 ‘파하, 최불암입니다’를 통해 연기 인생과 삶을 돌아보기도 했다.

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