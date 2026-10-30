‘국민 아버지’ 최불암 별세…수사반장·전원일기 남기고 떠났다

‘국민 아버지’로 사랑받은 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세.

29일 별세한 배우 최불암. 드라마 ‘수사반장’의 박영한 반장과 ‘전원일기’의 김 회장으로 국민적 사랑을 받았으며, KBS ‘한국인의 밥상’을 14년간 진행했다. 향년 87세. 서울시 제공

30일 유족 등에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 29일 밤 세상을 떠났다. 고인은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행해 온 KBS 1TV 교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차했다. 이후 재활 치료에 힘써왔으나 건강이 악화한 것으로 전해졌다.

◆수사반장 박 반장부터 전원일기 김 회장까지

1939년생(호적상 1940년생)인 최불암은 인천 제물포구(당시 동구)에서 태어났다. 서울 중앙고와 서라벌예대, 한양대 연극영화과를 졸업했다.

연출가를 꿈꿨던 그는 1959년 극단 '실험극회'에서 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 1965년 국립극단 단원으로 입단하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.

1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 6기 탤런트로 선발되면서 TV 드라마에 진출했다. 당시 20대였지만 드라마 '수양대군'에서 노년의 김종서 역을 맡아 연기력을 인정받았다.

최불암을 국민 배우 반열에 올린 대표작은 MBC 드라마 '수사반장'과 '전원일기'다. 1971년 시작해 1989년까지 방송된 '수사반장'에서 박영한 반장으로 활약했다. 한국형 수사 드라마의 대표작으로 꼽히는 이 작품에서 정의감 강하고 인간적인 형사의 모습을 보여줬다.

1980년부터 2002년까지 22년간 방송된 농촌 드라마 '전원일기'에서는 양촌리 김 회장 역을 맡았다. 배우 김혜자와 부부로 호흡을 맞추며 한국의 전형적인 부모상을 그려냈다.

MBC '그대 그리고 나'(1997~1998)의 캡틴 박을 비롯해 '여명의 눈동자', '영웅시대', '궁', '식객' 등에도 출연했다. 연극과 영화, 드라마를 넘나들며 67년간 연기 활동을 이어갔다.

◆14년간 한국인의 밥상 진행…친근한 국민 배우

최불암은 교양 프로그램 진행자로도 오랫동안 시청자와 만났다. 1999년부터 2008년까지 KBS '좋은나라 운동본부'를 진행했고, 2011년부터 지난해까지 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 이끌었다.

'한국인의 밥상'에서는 전국 각지를 찾아 지역 음식과 그 안에 담긴 사람들의 사연을 전했다. 차분한 목소리와 소탈한 진행 방식으로 시청자들의 사랑을 받았다.

특유의 '파하~' 하는 웃음소리도 빼놓을 수 없다. 고개를 젖히고 크게 웃는 모습은 그의 상징이 됐다. 1990년대에는 이름을 내건 '최불암 시리즈' 유머가 유행할 정도로 세대를 아우르는 친근한 배우였다.

올해 5월에는 60여년 연기 인생을 돌아보는 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'가 2부작으로 방송됐다. 당초 고인도 출연할 것으로 알려졌으나 가족 측이 재활 치료에 전념하기를 원하면서 직접 카메라 앞에 서지는 않았다.

고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련된다. 조문은 30일 오전 10시부터 가능하며, 장례는 초록우산 어린이재단장으로 거행된다.

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