강균성, 30일 14세 연하 유하진과 결혼식

보컬 그룹 '노을' 멤버 강균성(45)이 14세 연하의 배우 유하진(31)과 30일 서울 모처에서 백년가약을 맺는다.

두 사람의 인연은 9년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 호감을 나눴으나 적지 않은 나이 차이의 벽 앞에 멈춰 섰던 이들은 지난 2월 지인의 주선으로 재회하며 급물살을 탔다. 오랜 공백이 무색하게 서로를 향한 확신을 확인한 두 사람은 짧은 교제 기간에도 불구하고 '속전속결'로 결혼을 결심했다.

'혼전순결의 아이콘'으로 꼽혀온 강균성은 예비 신부와 가치관을 공유하며 결속을 다졌다. 그는 최근 방송에서 "결혼할 상대를 만나고 이번만큼은 신념을 지키고 싶었다"며 합의하에 혼전순결을 지켜오고 있음을 전했다. 그러면서 "최근 예비 신부가 '혹시 오빠한테 문제가 있는 건 아니겠지?'라고 걱정하더라. 빨리 증명해 줘야 한다"고 유쾌한 너스레를 덧붙이기도 했다.

이날 예식은 오후 7시에 치러진다. 축가는 노을 멤버들이 대표곡 '청혼'을 부른다.

2002년 노을로 데뷔한 강균성은 '붙잡고도', '청혼', '전부 너였다' 등의 히트곡으로 꾸준히 활동해왔다. 유하진은 2019년 MBC TV 드라마 '봄밤'으로 데뷔해 드라마 '어서와', 연극 '임대아파트' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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