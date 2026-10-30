장윤정 도의원, 경기신보 안산 명예지점장 변신…“금융지원 챙길 것”

장윤정 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·안산3)이 경기신용보증재단 안산지점 일일명예지점장으로 활동했다.

경기신보는 29일 장 부위원장을 안산지점 일일명예지점장으로 위촉하고, 지역 기업인들과의 간담회 및 보증 상담 행사를 열었다고 밝혔다.

장윤정 경기도의원(왼쪽)과 시석중 경기신보 이사장이 기념 촬영을 하고 있다. 경기신보 제공

이번 행사는 반월국가산업단지 제조기업과 골목상권 소상공인이 밀집한 안산 지역의 경영 여건을 점검하고 현장 맞춤형 금융지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 시석중 경기신보 이사장을 비롯해 경기도중소기업CEO연합회, 안산시소상공인연합회 등 지역 경제단체 관계자 30여명이 동참했다.

기업인들은 간담회에서 매출 부진, 고금리 부담, 운영자금 부족 등 경영 고충을 토로했다.

장 부위원장은 명예지점장 자격으로 창구에 앉아 보증 신청 절차와 이용 과정의 불편 사항을 점검하고 소상공인들의 목소리에 귀 기울였다.

장 부위원장은 “현장 건의 사항이 실질적 금융지원 제도 개선으로 이어지도록 도의회 차원에서 꼼꼼히 챙기고 경기신보와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

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