건강도 피부도 일상처럼 관리…뷰티업계 ‘웰니스’ 열풍 [트렌드]

건강관리가 일상 속 취향 소비로 확장되고 있다. 건강한 식습관과 피부 관리, 휴식 등을 특별한 날에 실천하는 것이 아니라 매일 즐기는 생활 습관으로 받아들이는 소비자가 늘면서 유통업계도 체험형 매장과 관련 상품을 앞세워 시장 공략에 나섰다.

사진 = CJ올리브영 제공

29일 유통·뷰티업계에 따르면 CJ올리브영은 30일 서울 성수동에 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러 성수점’을 연다. 지하 1층부터 지상 3층까지 총 4개 층, 영업면적 185평 규모로 올리브베러 매장 가운데 가장 크다.

올리브베러는 지난 1월 서울 광화문점을 시작으로 웰니스 관련 상품과 서비스를 선보여 왔다. 이번 성수점은 제품 판매뿐 아니라 고객이 직접 맛보고 체험하면서 일상에서 실천할 수 있는 건강관리 방식을 찾도록 공간을 구성한 것이 특징이다.

1층에는 웰니스 식품을 활용한 음료를 제공하는 ‘베러바’를 마련했다. 단백질 음료 4종과 차 4종 등을 통해 관련 식품의 맛과 섭취 방식을 경험할 수 있도록 했다. 저당·제로·비건 간식을 모은 ‘스위츠 라이브러리’와 입욕·바디케어 상품을 소개하는 사우나 콘셉트 공간도 선보인다.

피부 관리와 건강관리를 연결한 상품 구성도 눈에 띈다. 수면과 탄력, 재생, 수분 등 주제별 이너뷰티 상품을 스킨케어 제품 및 뷰티 기기와 연계해 배치했다. 괄사와 구강 관리용품 등 일상에서 활용할 수 있는 제품도 함께 선보인다.

사진 = 아모레퍼시픽 제공

먹는 제품을 통해 피부를 관리하는 이너뷰티 분야에서도 체험형 마케팅이 이어지고 있다.

아모레퍼시픽의 건강기능식품 브랜드 바이탈뷰티는 지난 28일부터 다음 달 3일까지 서울 성수동 연무장길에서 먹는 레티놀을 주제로 한 팝업스토어 ‘슈퍼 글로우 사우나’를 운영한다.

이번 팝업스토어는 사우나에서 묵은 때를 씻어내고 산뜻함을 되찾는 경험을 콘셉트로 삼았다. 방문객들은 피부 고민을 확인하는 공간과 피부 턴오버 사이클을 주제로 한 게임 등에 참여할 수 있다. 제품을 활용한 음료를 제공하는 레티놀 주스 바도 마련했다.

신제품 ‘슈퍼레티놀 젤리’도 선보인다. 한 포에 레티놀 1000㎍을 담은 젤리형 제품으로, 기존 분말형 제품에서 제형을 다양화한 것이 특징이다. 히알루론산과 뮤신, 세라마이드, 알로에겔 등을 조합한 성분 배합을 적용했다. 제품은 지난 26일 아모레몰에서 선출시됐으며, 다음 달 1일부터 올리브영 오프라인 매장에서도 판매된다.

집에서 피부를 관리하는 홈케어 분야에서도 관련 제품이 주목받고 있다.

글로벌 웰니스 그룹 더퓨처의 뷰티 브랜드 EOA는 지난 24일 CJ온스타일에서 진행한 홈케어 기기 ‘풀써마 프로’ 론칭 방송에서 준비한 기획세트를 모두 판매했다고 밝혔다. 70분간 진행된 방송에서는 기기와 전용 젤로 구성된 세트를 선보였다. EOA는 다음 달 8일 낮 12시 25분 후속 방송을 진행할 예정이다.

바르는 화장품 시장에서도 특정 피부 고민에 집중한 제품이 출시되고 있다. 더마 코스메틱 브랜드 세르본은 눈가와 미간, 팔자 등 주요 주름 고민 부위를 관리하는 ‘튜닝엑스 링클 쉴드 크림’을 선보였다. 세포투과 펩타이드 기반의 성분 전달 기술을 적용하고 PDRN, 성장인자 관련 성분, 바쿠치올, 9종 펩타이드 복합체 등을 배합한 것이 특징이다.

한국피부과학연구원에서 진행한 인체적용시험에서는 제품을 한 차례 사용한 뒤와 4주간 사용한 뒤 주요 주름 부위의 개선 결과를 확인했다고 회사 측은 설명했다.

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