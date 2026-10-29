"관계성 범죄, 침묵이 가장 큰 위험" "경찰, 모니터링 소홀도 사실"

"피해자가 침묵한다고 보호가 중단되어서는 안 됩니다. 피해자의 침묵이 가장 위험한 신호일 가능성이 큽니다."



29일 오후 대전경찰청이 마련한 국민경청회에서 김완기 대전가톨릭통합상담소장은 "단순 상담 연계 건수 실적이 아닌 더욱 실효적인 피해자 보호 체계가 마련되어야 한다"고 제언하며 이같이 말했다.

국민경청회에서 발언하는 백동흠 대전경찰청장. 연합뉴스

김 소장은 "최근 대전에서 발생한 스토킹 살해 사건에 마음이 무겁다"며 "대전 경찰과 함께 친밀 관계 폭력 사건 대응 중인 우리 상담소의 경우 올해 상담 연계 건수가 지난해 대비 30% 증가했다"며 "지난해만 해도 월평균 연계 건수가 196건이었는데 올해는 월평균 258건으로 집계됐다. 학대예방경찰관(APO)과 상담소 업무량도 많이 늘었다"고 밝혔다.



이어 "단순 실적은 늘었으나 상담 현장에서는 피해자의 위험도나 상담 지원의 필요성 등을 고려한 연계가 이뤄지지 않고 있다고 본다. 실제 상담을 시도하면 가해자의 통제나 침묵 강요 등으로 나서지 않는 것으로 보이는 사례도 있다"면서 "고위험 사건에 대한 적절한 대응을 위해서라도 피해자 상담 연결 체계를 개선할 필요가 있다"고 덧붙였다.



김 소장은 이어 피해자 상담 연계 및 결과 보고 전산시스템 구축과 상담 연결 시 피해자의 동의 여부와 동의 일시를 확정한 경찰의 연계 의뢰서 마련 등을 요청했다.



백동흠 대전경찰청장은 "피해자의 침묵이 실제 침묵이 아니기 때문에 더욱 세밀한 보호 체계가 필요하다는 것에 공감한다"며 "관계성 범죄, 특히 강력범죄 피해자 사건을 보면 결국 피해자 상태를 모니터링했느냐가 가장 중요했다"고 말했다.



이어 "관계성 범죄 수사는 경찰 내부에서도 주시 중이다. 모니터링과 관련해서는 내부 지침도 있지만 일이 너무 많다는 이유로 소홀한 것이 있었다는 것은 사실"이라며 "가해자 중심에서 피해자 중심으로 옮겨 피해자가 발생하지 않도록 노력하고 시스템 구축과 연계 의뢰서 등도 살펴보겠다"고 답했다.



이날 경청회에는 대전가톨릭통합상담소, 유성청소년상담복지센터, 여성긴급전화1366대전센터, 법무법인 새여울, 대전스마일센터, 대전대, 배재대 등 지역 각계각층은 물론, 일반 시민, 학생 자격으로 참석한 시민 등 모두 15명이 참석했다.



이들은 관계성 범죄를 포함해 각종 범죄 피해자에 대한 경찰의 지원 매뉴얼 강화, 피해자 보호 체계 강화를 요청하고, 일상 치안이나 순찰 등에 대한 제언을 이어가기도 했다.



대전경찰청은 이러한 의견을 종합 검토해 현장에서 즉시 개선할 수 있는 사항은 신속히 추진하고, 제도 개선 및 법령 개정이 필요한 사안은 경찰청 본청에 건의할 계획이다.



이와 함께 이번 행사로 도출한 개선과제를 내년도 주요 업무계획에 반영할 예정이다.

<연합>

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