[인사] 신용보증기금 외

신용보증기금 ◆상임이사 선임 △김남수 △정현호 △최종천
현대백화점그룹 ◆승진 <현대지에프홀딩스> △부회장 장호진(대표이사) △사장 윤영식 <현대백화점> △부사장 김봉진(상품본부장) △전무 김필범(아울렛·커넥트사업부장) △상무 이용욱(안전보건담당) △상무 정중용(MD전략담당) △상무 예병우(킨텍스점장) △상무 박재성(중동점장) △이성환(자주MD사업부장) △정영환(재무담당) <현대홈쇼핑> △사장 한광영(대표이사) △상무 박경옥(패션사업부장) <현대그린푸드> △부회장 박홍진(대표이사) △사장 이헌상(영업총괄 겸 상품본부장 겸 유통외식본부장) △전무 안병혁(전략기획실장 겸 그리팅사업본부장) △상무 우명학(파인다이닝사업부장) △상무 정서영(캐주얼다이닝사업부장) <현대리바트> △전무 나길용(법인사업총괄 겸 자재사업부장) <한섬> △부사장 유태영(대표이사 내정) △전무 이형돈(해외패션본부장 겸 해외패션전략담당) △전무 김종규(영업본부장) <현대디에프> △부사장 박장서(대표이사) △전무 육우석(MD전략본부장) △상무 임세중(영업본부장) <현대이지웰> △상무 배성(지원사업부장) <현대퓨처넷> △상무 김형구(운영사업부문장) △상무 조호재(경영지원담당) ◆전보 <현대백화점> △신규점프로젝트추진본부장 부사장 김창섭 △미래성장추진실장 전무 류영민 △영업전략실장 전무 최원형 △목동점장 상무 양명성 △더현대Hi사업부장 상무 김정희 △본점장 상무 박상준 △판교점장 상무 김강진 △영업전략담당 상무 박근호 △더현대대구점장 상무 김은성 △천호점장 상무 이동영 △해외럭셔리사업부장 상무 신재윤 <현대홈쇼핑> △채널전략디비전장 겸 영업전략담당 상무 임현태 △경영지원디비전장 겸 미래성장추진담당 상무 이경우 <현대그린푸드> △식품구매사업부장 상무 신현구 △유통사업부장 상무 김현준 △현대캐터링시스템 대표이사 상무 우기성 <한섬> △국내패션본부장 상무 김은정 <현대L&C> △창호사업부장 겸 전략상품사업부장 상무 이동섭 △장식자재사업부장 상무 성재용 <현대바이오랜드> △경영전략담당 상무 이정민 △식품사업부장 상무 오영근 <현대이지웰> △상품사업부장 상무 박영빈 <현대지에프홀딩스> △경영개선담당 상무 김택년
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