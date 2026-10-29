현대車 “체육대회 대신 ‘팀워크 활동’해요”

현대자동차 울산공장은 사업부 단위로 치르던 대규모 체육대회를 팀별 소규모 ‘팀워크 활동’으로 바꾸고, 활동비를 사업장이 있는 지역에서 쓰도록 해 지역 상권에 힘을 보태고 있다.



현대차 울산공장은 올해부터 사업부 단위로 치르던 체육대회를 팀별 자율 프로그램인 팀워크 활동으로 전환해 11월 말까지 진행한다고 29일 밝혔다.

현대차 울산공장 직원들이 팀워크 활동으로 울산 태화강에서 카약체험을 하고 있다. 현대차 제공

팀원들이 직접 프로그램을 정하면서 활동 내용도 다양해졌다. 태화강 카약체험, 동해안 바닷길 트레킹, 걷기와 환경 정화를 함께하는 강변프로깅 등이다. 스크린 야구와 방탈출 카페, 도심 캠핑, 프로스포츠 단체 관람, 레크리에이션 워크숍 등의 활동도 이어지고 있다.



이 같은 변화는 현대차의 사내 체육활동 지원 제도를 개편하면서 이뤄졌다. 현대차는 기존 ‘체육활동 지원금’의 이름을 ‘팀워크 활동비’로 바꾸고, 직원 1인당 4만원씩 지원하고 있다. 전체 임직원 7만2000명 기준 총 29억원 규모로, 이 중 울산공장 직원 3만여명에게 약 12억원이 배정됐다.



현대차 울산공장의 팀워크 활동은 지역 경제 활성화에도 도움이 되고 있다. 활동비 사용지역을 사업장이 있는 지역으로 제한을 두었기 때문이다. 울산공장 직원들의 활동비는 울산과 부산, 경남에서 사용할 수 있다. 실제 현대차에 접수된 팀별 계획서에 따르면 대부분의 지원금이 울산지역 식당과 카페, 레저 업체 등에서 소비될 예정이다.

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